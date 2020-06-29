空中巴士CEO：未來兩年飛機產量將大跌40%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對旅遊航空帶來重大衝擊。在旅遊禁令持續的情況下，飛航需求大幅降低。空中巴士 (Airbus) 執行長 Guillaume Faury 在週一 (29 日) 表示，受疫情危機影響，公司預期未來兩年的產量將驟跌 40%。

Faury 表示，展望 2020 和 2021 年這兩年內，空中巴士的飛機產量將較原先計畫的減少 40%。 但是，他也指出，與 4 月份的產量下跌 80% 相比，情況正在改善。

由於預期未來數年內的航空需求下滑，以及復甦需時，空中巴士在曾表示將縮減規模，並面臨裁員的壓力。事實上，該公司先前就已經宣布將削減約三分之一的飛機產量。此外，有消息指出，空中巴士計畫要求逾萬名員工主動離職或是提早退休。

儘管如此，Faury 預期飛機產量將在 2025 年恢復至疫情前的水平，並強調對 A320 系列飛機的需求已經在逐漸增加，意味著有機會從 2022 或 2023 年開始增加產量。 但是，Faury 也補充表示，整體的飛機需求要回復到疫情前的水平還有很長的路要走。

國際航空運輸協會 (IATA) 曾預期，在截至 6 月 30 日的第二季中，全球航空公司可能消耗掉 610 億美元的現金儲備，第二季淨虧損可能達到 390 億美元。

數據顯示，在旅遊禁令持續的情況下，第二季需求將下跌 71%。此外，與 2019 年相比，2020 年全年需求預期將下跌 38%，全年營收將下跌 2520 億美元。

IATA 也表示，預計航空業第二季仍將面臨大範圍的封鎖，第三季也將持續呈現疲軟，政府的財政措施和央行的舉措預期將從第四季開始帶動旅行需求的成長。