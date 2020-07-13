〈財報〉百事可樂Q2營收下滑3% 但仍優於市場預期

百事可樂 (PEP-US) 於週一 (13 日) 美股盤前公布 2020 財年第二季財報，受到新冠疫情的影響，消費者減少了在餐廳或便利商店購買飲料的頻率，導致百事可樂 Q2 營收下滑 3%，但仍優於市場分析師的預估值。

受惠於財報表現優於預期，百事可樂股價應聲上揚，於週一 (13 日) 台北時間晚上 10 時許上漲 1.30%，報每股 136.21 美元。

百事可樂股價日 k 線圖

Q2(截至 6 月 13 日) 財報關鍵數據：

營收：159.5 億美元，較去年同期 164.5 億美元下滑 3%，但仍高於市場預估值 153.8 億美元

稅後淨利：16.5 億美元，低於去年同期 20.4 億美元

每股盈餘：1.18 美元，低於去年同期 1.44 美元

調整後每股盈餘：1.32 美元，高於市場預估值 1.25 美元

CEO Ramon Laguarta 表示，百事可樂於 Q2 所支出的疫情相關費用達 4 億美元，包括維護員工個人衛生安全的設備。

在封鎖措施實施期間，餐廳、電影院及運動場等被迫關閉，因此對於百事可樂的飲料業務造成衝擊，北美地區的飲料銷售額於 Q2 下滑了 7%。但是，由於居家隔離措施增加了民眾在家吃早餐及烘培的頻率，促使桂格燕麥片 (Quaker Oats) 營收於 Q2 增長 23%。此外，奇多玉米棒 (Cheetos) 等零食部門的銷售亦呈現增長趨勢。

百事可樂 Q2 營收下滑 3.1%，但扣除換匯影響後的內生性營收 (Organic revenue) 則僅下滑 0.3%。歐洲、非洲、中東及南亞地區的營收於 Q2 下滑，拉丁美洲營收則呈現持平，此外，亞太、澳洲、紐西蘭及中國地區於 Q2 營收增長了 15%。

Laguarta 表示，隨著各國政府重新開放經濟活動，民眾也逐漸恢復正常的生活習慣，促使百事可樂於 5 月及 6 月份的營運呈現好轉跡象。

但是，由於新冠疫情的不確定性仍高，預期將導致公司營運的波動性增加，因此，百事可樂並未提供 2020 全年的財務預測。