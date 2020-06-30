美速食餐廳業績回溫 漢堡王同店銷售增長持平

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致民眾減少外出用餐的頻率，連鎖速食餐廳漢堡王 (Burger King) 業績於 3 月份大幅衰退，但隨著美國放寬封鎖措施，促使漢堡王的同店銷售增長率恢復至與去年同期持平。

居家防疫措施導致漢堡王於 3 月份的同店銷售大減超過 30%，雖然目前部分位於北美的店面仍尚未開放營業、或僅開放限制桌數，但漢堡王表示，隨著美國重啟經濟活動，越來越多消費者開始恢復至餐廳內用餐，或使用「得來速」進行點餐。

受惠於漢堡王業績恢復的消息，母公司餐飲品牌國際 (Restaurant Brands International，RBI)(QSR-US) 股價於台北時間週二 (30 日) 凌晨 0 時許上漲 3.48%，報每股 54.47 美元。

餐飲品牌國際股價日 k 線圖

除了漢堡王之外，其他速食餐廳業績恢復的速度，皆較整體餐廳產業來得更快。根據市調公司 NPD Group 數據顯示，截至 6 月 7 日為止，整體速食餐廳於當週的交易金額，較於去年同期僅下滑了 13%。

此外，餐飲品牌國際旗下的另一連鎖品牌大力水手炸雞「Popeyes」，於 5 月份第三週的美國同店銷售成長超過 40%，近日來增長幅度雖呈現稍微放緩的趨勢，但於上週的增長率仍達將近 30%。

餐飲品牌國際旗下的咖啡連鎖品牌 Tim Hortons，有 90% 的店面位於加拿大，該品牌於 5 月份第三週的同店銷售則是衰退 20% 以上。

餐飲品牌國際表示，漢堡王及 Popeyes 位於美國的店面幾乎已全部恢復營業，但包括拉丁美洲等其他地區的店面，則仍維持關閉狀態。

在 3 月底時，餐飲品牌國際動支了 10 億美元的循環額度，該公司的 CEO Jose Cil 表示，計畫在本週償還所有的循環信用貸款，顯示公司的營運正在改善，且財務體質亦屬穩健。