善用「特別收益」策略 掌握景氣復甦契機

在第二波疫情陰影籠罩全球，以及美中、中印和兩韓關係陷入緊張之際，柏瑞投信表示，雖然種種不確定因素環繞，但可以較為確定的是全球央行會繼續採取超寬鬆的貨幣政策，尤其美國聯準會 (Fed) 在實施無限 QE 後，更明確指出會維持近零利率至 2022 支撐經濟，投資人可透過「特別收益」* 策略打造的多重資產投資組合，參與資金行情和未來景氣復甦的投資機會。

長期為固定收益產品注入創新 DNA 的柏瑞投信，率先於 2018 年首家、獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產的百搭特性，精選 3 種優質收益資產，打造出以收益為導向、投資效率為目標、主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金，帶領業界邁入「特別收益」的時代。

為何首創「特別收益」？因為柏瑞投信同時擁有境內兩大資產「特別股基金」和「高收債基金」的優勢，於 2008 年發行境內首檔高收益債券基金、2017 年再發行境內首檔特別股基金，利用「特別」股以百搭資產為核心 (圖一)，加上「收益」型資產的投資組合，組成「特別收益」(Turbo Income)，如圖二投組中加入「特別股」Turbo 引擎，使投組效率更為提升!

柏瑞投信表示，所謂的「特別收益」多重資產意指在收益為導向的目標下，由各類資產中挑選出能創造較佳收益的資產，主要以股票中的「特別股」、債券中的「高收益債」，再加上「投資級永續債」的均衡比例配置，建構出一個有機會達到較高效益、分散風險的多重資產投資組合，和市面上多數的多重資產型產品，有所不同。

柏瑞投信表示，回顧過去在 Fed 實施 QE 期間，在資金浪潮的推動下，「特別收益」策略皆有不錯的表現 (圖三)。在全球央行持續齊力寬鬆，加大對市場注入流動性的力道，可望為特別股、高收益債和投資級永續債的後市，提供強力支撐。

柏瑞投信投資長黃軍儒指出，特別股的發行人產業以銀行、保險及公用事業為主，違約風險較小。目前偏好信評較高標的，並且積極參與新股發行的機會。至於高收益債，目前仍有落後補漲的空間，目前審慎面對違約風險，偏好 BB 等級債券。至於投資級永續債，亦是在低利環境下的較高收益來源之一，可同時兼顧較高的信評及息收，未來將伺機加碼歐洲銀行發行的美元計價債券。

柏瑞投信表示，透過「特別收益」策略，可一網打盡三種優質收益資產，下半年將審慎挑選基本面相對穩健的標的，視市場狀況分批逢低布局，以打造具有中長期上漲潛力的投資組合。不過，仍須留意個別資產仍有市場波動風險。

圖一、特別股與其他金融資產相關係數低

圖二、特別股搭配各類金融資產可提升投組效益

資料來源：Bloomberg，2015/6-2020/6。以各 50% 的比率，月報酬率年化計算。風險報酬值，投資人承受每單位風險所創造出的報酬，數值越高越好。特別股：ICE 美銀固定利率優先證券指數；全球高收益債：ICE 美銀全球高收益債券指數；成熟市場股票：MSCI 全球指數。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

圖三、QE 期間「特別收益」策略水漲船高

資料來源：Lipper，2007/12/31-2018/12/31。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及全球高收益債，依 40%、30%、30% 的比例組合而成。上市特別股：ICE 美銀核心固定利率優先證券指數；投資級永續債：ICE 美銀投資級機構資本證券指數；美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，投資前請審慎評估風險承受度。

* 所謂的「特別收益」策略或「特別收益」資產組合，是將上市特別股、投資級永續債及美國高收益債依 40%、30%、30% 的比例組合而成。上市特別股：ICE 美銀核心固定利率優先證券指數；投資級永續債：ICE 美銀投資級機構資本證券指數；美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。