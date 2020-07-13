官媒背書 中國股市瘋漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠治療藥物傳喜訊提振全球股市，全球股市上漲 1.8%；

2. 白宮希望在 8 月國會休會前，通過規模到達 1 兆美元的新一輪刺激方案，新公布之製造業與非製造業和就業數據皆優於預期，美股上漲 1.7%；

3. 英國宣布 300 億英鎊的新刺激政策來復甦經濟，其中包含減稅和無薪假救助方案；歐盟預估今年 GDP 成長將萎縮 8.7%，敦促歐盟各國達成 7,500 億歐元的復甦計畫，歐洲股市維持平盤，小漲 0.1%。

新興市場

1. 即使歐美各國對香港國安法進行反制，但在中國基本面回春，與官媒力挺牛市之下，中國股市大漲 7.3%；

2. 印度雖疫情狀況不見好轉，但六月份的民間數據包含電力使用量、Google 移動數據、賣場消費人數等數據皆轉佳，印度股市上漲 1.6%。

債券市場

1. 市場情緒隨疫情反覆變動，雖然美國就業數據改善，但經濟前景仍不明朗，全球政府債券上漲 0.8%；

2. 風險性資產也隨著全球股市進一步上漲，全球高收益債券上漲 0.4%、新興市場主權債券上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 大企業裁員計畫、中美衝突等市場不確定性，加上各國寬鬆政策齊放，推漲金價突破 1,800 美元 / 盎司，單週上漲 1.3%；

2. 國際能源總署（IEA）上修今年的需求預估值，油價上漲 1.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/07/13（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/10）

資料來源: Bloomberg，2020/07/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/10）

三大市場關鍵事件及分析

1. 官方背書，中國股市瘋漲

有官方色彩的中國證券報，指出多項因素促成中國股市進入健康牛市，帶動中國股市大漲並一舉突破近期高點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採上證指數，2020/7/8。

2. 民主黨勝算高，綠色將當道？

根據最新民調顯示，民主黨有機會同時拿下參眾兩院與白宮，若綠色新政能夠順利實施，新能源、綠能與資訊科技等相關產業將受益。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/7/9。

3. 投資印股，小心避開地雷股

印度官方因為部分地區仍在封鎖中，然而外部數據已透露出基本面開始轉佳，顯現出製造業與零售銷售已在復甦。印度銀行放款速度成長較存款緩慢，加上低利率的影響，投資印度股市應該精挑細選類股。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/10。印度股市及印度金融股皆以 2015/7/12 為 100，重新計算。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/08。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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