IDC：全球PC市場第二季出貨量年增11.2% 惠普市佔率排名第一

根據市場研究數據公司 IDC 的報告顯示，在 2020 年第二季，傳統 PC 市場表現良好，全球出貨量年增 11.2% 達到 7,230 萬台。在第二季的前幾週，全球實行的防疫封鎖措施，促使筆記型電腦的需求持續增長。

報告中表示，儘管在本季初曾出現物流問題，但供應鏈已經逐漸恢復，此外，在疫情間民眾被迫在家工作使得 PC 的需求大增，皆推動了 PC 出貨量的成長。

IDC 行動設備研究經理 Jitesh Ubrani 表示，在家工作和線上上課等帶來了強勁需求，超出了先前的預期。但是，有待觀察的是，在經濟衰退期間以及後疫情時代中，這種需求和高使用率是否會繼續存在，因為預算正在縮減，而學校和工作場所也逐步重新開放。

從各家 PC 廠商的市占率來看，數據顯示，在今年一季，惠普 (HPQ-US) 市佔率達到 25.0%，超越聯想 (0992-HK) 排名第一。聯想的市占率則是 24.0%，位居第二，略低於惠普。戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US)、宏碁 (2353-TW) 則位列其後。

各 PC 品牌市佔率 (圖片：IDC)

從各地區來看，亞太地區傳統 PC 的出貨量高預期，與去年同期相比，市場有所增長。在經歷了今年第一季的疲軟，以及中國工廠關閉和供應短缺的影響後，第二季出貨量有了顯著改善，主要受惠於庫存獲得補充以及筆記型 PC 的強勁銷售。

歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區傳統 PC 出貨量超出預期，在第二季實現了強勁的兩位數增長。隨著封鎖逐步緩解，供應鏈的復甦也將能夠滿足更多在家工作和線上學習所帶來的空前需求。

拉丁美洲方面，儘管該地區整體 PC 市場年減 4%，但筆記型電腦的出貨量卻增長了 10%，也是該類別近兩年來最好的表現。移動性需求已逐漸成為該地區的重點，桌機類設備也因此顯著減少。在家工作、線上學習、家中娛樂活動等，皆對消費和商用筆記型電腦市場帶來了積極影響。