台幣狂飆逾1.7角 連11度破楊金龍防線 助威資金行情

台股今 (13) 日開盤大漲百點，盤中略見修正仍站穩 12100 點上，台幣同步強漲，台北匯市開盤不到 15 分鐘再度衝上 29.44 元，升值多達 1.73 角，已是連續第 11 個交易日升破 29.5 元心理大關，持續作為最強勢亞幣，有利資金行情續航力。

台幣今日以 29.61 元、小升 0.3 分開出後，隨即連續升破 29.6 元、29.5 元關卡，最高來到 29.44 元，逼近上周五高點 29.431 元，台幣暫未見漲勢緩和。

法人指出，資金持續匯入亞洲市場的趨勢未變，不過，台灣央行守楊金龍防線的態度明確，預料今日收盤價仍有望站回 29.5 元。

觀察主要亞幣，台幣盤中升逾 0.5% 表現最強勢，其次為泰銖升近 0.3%，星元升 0.15%，日圓升逾 0.1%，韓元升值 0.05% 上下，人民幣在平盤左右震盪。

統一投顧指出，上周五台股因美股下跌而拉回，屬於漲多後的良性修正，無礙整體多頭格局，雖然近期美國確診病例增加，但主因是大量普篩、篩檢範圍擴大所致，實際上疫情對市場衝擊已明顯鈍化。

考量全球央行持續寬鬆、經濟復甦可期，且市場資金充沛，目前台股技術面各期均線多頭排列的多方格局不變，統一投顧認為無需預設指數高點。