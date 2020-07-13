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台幣狂飆逾1.7角 連11度破楊金龍防線 助威資金行情

台幣早盤續飆超過1.7角。(鉅亨網資料照)
台幣早盤續飆超過1.7角。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日開盤大漲百點，盤中略見修正仍站穩 12100 點上，台幣同步強漲，台北匯市開盤不到 15 分鐘再度衝上 29.44 元，升值多達 1.73 角，已是連續第 11 個交易日升破 29.5 元心理大關，持續作為最強勢亞幣，有利資金行情續航力。

台幣今日以 29.61 元、小升 0.3 分開出後，隨即連續升破 29.6 元、29.5 元關卡，最高來到 29.44 元，逼近上周五高點 29.431 元，台幣暫未見漲勢緩和。

法人指出，資金持續匯入亞洲市場的趨勢未變，不過，台灣央行守楊金龍防線的態度明確，預料今日收盤價仍有望站回 29.5 元。

觀察主要亞幣，台幣盤中升逾 0.5% 表現最強勢，其次為泰銖升近 0.3%，星元升 0.15%，日圓升逾 0.1%，韓元升值 0.05% 上下，人民幣在平盤左右震盪。

統一投顧指出，上周五台股因美股下跌而拉回，屬於漲多後的良性修正，無礙整體多頭格局，雖然近期美國確診病例增加，但主因是大量普篩、篩檢範圍擴大所致，實際上疫情對市場衝擊已明顯鈍化。

考量全球央行持續寬鬆、經濟復甦可期，且市場資金充沛，目前台股技術面各期均線多頭排列的多方格局不變，統一投顧認為無需預設指數高點。

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