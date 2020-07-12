〈台股風向球〉籌碼零散面臨技術性修正 仍別小看資金海嘯後座力

台股上周五跳水下殺一度跌逾 150 點，引發投資人憂心本波行情是否走完、開始反映二次疫情，法人認為，可解讀為漲多後技術修正，尤其目前融資水位是 3 月以來新高，指數勢必技術性修正，然而仍別太小看資金海嘯力道，多頭後市仍有可為。

本周最重要國內大事是台積電法說，將釋出對下半年展望，先從外資過去一周布局來看，對台積電買超近 6 萬張，為個股之冠，合計投入金額近 205 億元，法人解讀，外資大力加碼顯然有意提前布局法說行情，只要公司對後市展望釋出偏多訊息，都有助多頭熱度加溫。

而過去一個月來，二次疫情訊息籠罩市場，但資金狂潮帶動股市上漲並未因此停歇，法人認為，不至於要用二次疫情解讀大盤回檔修正，而應說，即便不確定因素籠罩，但「萬般利空抵不過錢多」，只不過融資水位衝上近 4 個月高點，導致籌碼戰。

法人強調，短線不排除有多殺多的可能性，但從上周五盤面來看，主要是你丟我撿，可先靜待籌碼沉澱，無須過於悲觀，惟留意，外資的台指期淨多單已降至 39271 口，預料大盤接下來陷入整理可能性大增，個股走勢將更分歧。

接下來一周，美股將陸續有大型公司財報將公布，包括 7 月 14 日的摩根大通、花旗集團、富國銀行，7 月 15 日高盛，7 月 16 日美國銀行、聯合航空，以及 7 月 17 日的微軟、 摩根史丹利和美國運通等。

而國內則有 7 月 15 日台指期結算，以及 7 月 16 日台積電法說，大立光法說意外釋出保守警訊後，電子股士氣能否再度重整，仍有賴台積電釋出利多訊息。

永豐投顧進一步說明，歷史高點 12682 點舉目在望，但是短線與月線乖離達 4% 以上，加上美股也有過熱跡象、市場資金集中在科技股，顯示市場已失去警覺與理性，然而，推動股市的資金源源不絕，且政策寬鬆利多不會消失，還是對股市具有效支撐。