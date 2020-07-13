盤前財經大事搶先讀2020年07月13日

今日操盤前瞻

法說會：健亞

除權息：中信金、聯詠、福懋、日勝生、京元電子、精誠等

〈台股風向球〉籌碼零散面臨技術性修正 仍別小看資金海嘯後座力

台股上周五跳水下殺一度跌逾 150 點，引發投資人憂心本波行情是否走完、開始反映二次疫情，法人認為，可解讀為漲多後技術修正，尤其目前融資水位是 3 月以來新高，指數勢必技術性修正，然而仍別太小看資金海嘯力道，多頭後市仍有可為。閱讀全文...

華為急與英國強生斡旋 推遲 2025 華為 5G 大限

週 (12) 日多家外媒報導，英國計畫 2025 年全面排除華為 5G 設備，華為則有意與英國首相強生會面，希望將排除計畫延至 2025 年 6 月英國大選之後。閱讀全文...

台積電拚可出貨華為 傳已向美方遞交意見書

美國政府頒布最新華為禁令後，業界最晚可在 7 月 14 日前，針對禁令提出意見表述，市場傳晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 已向美方提交意見書，市場解讀台積仍力拚寬限期後可持續出貨華為產品，為華為產品續命；台積電則不評論相關事宜。閱讀全文...

鴻海傳斥資 10 億美元 擴建印度南部 iPhone 組裝廠

外媒指出，鴻海 (2317-TW) 擬斥資最多 10 億美元、近新台幣 29.5 億元，擴建位在印度南部 iPhone 組裝廠；並增加 6000 個工作崗位，因應生產需求。閱讀全文...

〈觀察〉振興三倍券消費倒數 潛藏亂象與資安風險正要開始

振興三倍券從 7 月起預購以來，本周 7 月 15 日終於要開始進入可消費階段，除了大家都在看可以帶來多大的振興效果，由於這也是我國首創的消費型態，不少人擔憂民眾與店家霧煞煞恐帶來消費糾紛，加上數位綁定系統的嫁接均是短時間就上線，資安問題也是備戰關鍵。閱讀全文...