〈台股盤前〉資金狂潮下震盪修正承接力道不弱 台積電成本周最重要指標

台股指數上周五回檔修正下跌 119 點，多檔生技股一度從漲停挫至跌停，不過，隨後有買盤進場拉抬收斂跌勢，終場仍守在萬二關卡上，可觀察到美股上周五仍處在偏強整理，日韓股今日開盤後續漲，法人認為，國內上市櫃廠商將陸續有第二季財報，而時序又進入美股財報周，台積電法說也將於周四登場，相關訊息將使個股走勢分歧，不過，在資金狂潮不退下，回檔可視為修正買點，投資人暫無需擔憂。

法人說明，即便上周五台股加權指數一度大跌 150 點，集中市場下跌家數達 859 家，上漲家數僅 197 家，但跌停僅 1 家，反觀仍有 20 家漲停，而在櫃買市場中，下跌家數 645 家，跌停 12 家，上漲家數 289 家中卻有 30 檔漲停，反映市場仍具一定的信心。

從三大法人買賣超來看，集中市場遭賣超 28.2 億元，主要來自內資獲利了結賣壓，投信大賣 12.9 億元，自營商更大賣 17.9 億元，終結連 8 買，外資則是轉買 2.55 億元。

美股方面，因美國上周請領失業救濟金人數優於預期，加上吉利德公布旗下新冠藥瑞德西韋可有效降低重症病患 62% 死亡風險的測試數據，有助於穩定市場情緒，使上周五道瓊指數上漲 369.21 點或 1.44%，收 26075.30 點，標普 500 指數上漲 33.85 點或 1.07%，收 3185.90 點，那斯達克指數上漲 69.69 點或 0.66%，收 10617.44 點，僅費城半導體指數下跌 6.93 點或 0.33%，收 2069.79 點。

國內消息，美國 5 月對華為祭出新禁令，傳出華為大量採用聯發科 5G 手機晶片，引發美方高度關注，要求經濟部出面勸說聯發科減少供貨。

而由於業界最晚可在 7 月 14 日前，可針對華為新禁令提出意見表述，市場也傳出台積電已向美方提交意見書，爭取恢復供貨給華為。

法人指出，集中市場成交值已連 6 日超過 2000 億元，短線被解讀為有過熱疑慮，不過，成交雖熱絡，但不到全面失控情況，尤其今年以來外資大賣台股超過 6000 億元，即便 6 月起已明顯轉買，隨著資金行情持續發酵，仍有不小的回補空間。