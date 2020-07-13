〈夏季旅展登場〉添國旅下半年營運熱度 飯店業可望走出谷底

台北國際夏季旅展將於本周五 (17 日) 開跑，在觀光業走過上半年的低潮後，增添下半年營運熱度， 晶華 (2707-TW) 和雲品 (2748-TW) 兩大飯店集團均指出，近期旗下郊區型飯店、宴會、館內餐飲和精品等業績明顯回溫，看好下半年國旅觀光市場；法人認為，飯店業有望加速走出上半年營運谷底。

晶華表示，隨著疫情趨緩，國旅市場趨於熱絡，加上餐飲景氣回穩，台北市以外的飯店業務已回歸正常。

北市住房率雖因國際觀光客進不來而持續受到衝擊，晶華表示，晶華酒店的餐飲和精品業績仍持續成長，住房方面正全力鎖定國旅市場，近期規劃的「遊輪式度假體驗」住房專案已見成效，一推出第一個周末就湧進近 500 間訂房，可望一舉衝高 7-8 月的住房率。

雲品也看好，在疫情緩和後可為國內觀光業帶來報復性成長力道，接下來迎來暑期出遊需求，目前日月潭雲品溫泉酒店暑假期間周末訂房率已高達 90%。

雲品也樂觀看待旗下住房、餐飲業務有望隨著政府推動安心旅遊補助、振興三倍券等上路而持續成長，將積極強化網路訂房、祭出多元優惠方案等，以衝刺平日住房表現。

而針對另一大業務宴會，雲品說明，目前整體宴會接單持續回溫，尤其旗下宴會平台君品 Collection 詢問度暢旺，目前在手訂單已至 2021 年第一季，未來可望帶動更多特色場地業者加入君品 Collection。

不過，雲品也直言， 位於台北市的君品酒店餐飲逐步復甦，但住宿方面，尚須等待國境解禁後才能完全復甦。