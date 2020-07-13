疫情炒熱生技行情 三大領域支撐類股行情不墜

新冠肺炎疫情炒熱生技醫療產業行情，包括疫苗、試劑或新藥等在資金追捧下聲勢水漲船高，投信表示，包括疫苗、新藥與產業併購熱潮可望接棒帶動族群類股上漲支撐。

保德信投信表示，全球新冠肺炎感染持續增加，在全球陸續解封重啟經濟同時，不論是事前疫苗、試劑，或對患者用藥、減少發炎副作用減緩器官衰竭等，一有好消息就容易躍居投資焦點，進而帶動醫療類股買氣。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，美國兩黨先前就藥價與醫療政策討論積極角力，為醫療類股走勢埋下不確定性，而隨著疫情發展暫緩藥價政策壓力，市場不只對疫苗及藥品等需求引頸期盼，也再度重視研發的重要性，帶動醫療類股的投資氣氛轉佳。

江宜虔分析，醫療生技產業中，中小型企業具備研發創新動能優勢，大型醫療企業則透過併購以節省自身研發成本，回顧 2019 年美國醫療產業併購交易金額創五年來高點，全球醫療產業併購總金額更超過 3000 億美元，預期併購將持續成為醫療產業主要投資動能。

江宜虔說，醫療生技產業財務體質健全，相較於其他醫療次產業負債占比重低，隨著各大企業陸續發債搶錢的時候，將更具條件取得便宜資金做併購。

而觀察目前生技個股被併購價格的歷史平均 EV/sales 約 11 倍，以目前大多數中型生技公司皆低於該平均水準來看，生物科技類股將是醫療產業內最具買相族群，併購熱潮帶動醫療類股上漲動能。

富蘭克林證券投顧認為，儘管經濟前景不確定性仍高，但美國企業包括在信用評等分布、淨負債 / 權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率，體質均優於其他區域，尤其科技及醫療產業資產負債表健康、具備結構題材加持且長線成長潛力佳。

富蘭克林證券投顧表示，經過本次疫情洗禮後，生技醫療產業在本次公共衛生危機中證明其潛在價值，未來針對生技醫療產業的政治攻擊可望減少，搭配人口高齡化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長。