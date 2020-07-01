股市反彈 前5月勞動基金虧損縮小至2246億元

5 月股市反彈，勞動基金投資虧損也跟著縮小，勞動基金運用局今 (1) 日公布基金投資績效，截至 5 月底止，整體勞動基金評價後收益數 - 2,246.7 億元，虧損缺口回補 708 億元，整體收益率 - 5.29%。

根據勞動基金運用局公布資料，截至 5 月底止，新、舊制勞退基金收益率分別為 5.43%、-6.59%，勞工保險基金收益率 - 4.52%；另外，就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 0.58%、0.36% 及 - 0.29%。

另外，勞金局受衛福部委託所管理的國民年金保險基金規模為 3537 億元，收益數為 - 154.4 億元，收益率為 - 4.37％。

勞動基金運用局表示，5 月受惠於全球疫情降溫，各國陸續鬆綁各項經濟活動，加上服務業、製造業指數回升，失業率下滑，激勵全球股市反彈，但全球股市卻呈現新興市場、已開發表現脫鉤現象。

其中，MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，5 月表現分別為 4.35%、-0.32%、0.92%、-0.45%、0.44%；累計今年以來指數表現分別為 - 9.16%、-13.21%、-16.38%、-8.79%、2.08%。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至 5 月底止規模共 4.34 兆元，其中新 制勞退基金規模 2.52 兆元、舊制勞退基金規模 9401 億元，勞保基金規模 7202 億元，就保基金規模 1360 億元，職災保護專款規模 109 億元，積欠工資墊償基金規模為 131 億元。

勞動基金主要由新、舊勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護基金、積欠工資墊償基金等 6 大基金組合而成；另外，勞金局也接受衛福部委託管理國民年金保險基金。