三利多支撐台股站穩萬二 生技、電子族群挑大樑

台股在資金行情堆砌下一度攻克 12000 點，保德信投信表示，在基本面佳、高殖利率與資金行情助攻下，提供股市強勁支撐，點名看好生技、IC 設計、5G 等族群後市表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，各國政府一連串的財政與貨幣政策逐漸奏效，包括美、中與歐洲等經濟指標陸續回溫，加上各國央行積極維持量化寬鬆，預期在這充沛資金行情下，可望為全球股市下檔帶來強勁支撐。

在資金面部分，目前外資回流主要先回補台灣與印度股市，其中台灣受惠於基本面相對穩定，經濟成長排名亞洲國家前段班，加上高殖利率優勢，讓台股成為外資回流優先鎖定對象。

根據統計，外資持續匯入推升新台幣持續走升，對台股也由賣轉買，累計 6 月外資共加碼台股 841 億；觀察過去外資賣超後回補台股水位，其中 2012 年與 2019 年比重分別約 52%、68%。

不過葉獻文也提醒，考量疫情對國際的衝擊，研判各國主權基金可受疫情影響，導致資金回補台股效應可能不若以往，假設外資回補比例約 50% 估算，粗估未來一年內資金回流台股規模約 2800 億新台幣，扣掉 6 月份回補部分，外資還有 2000 億回補空間。

葉獻文指出，台股 7 月繼續震盪上行機率大，加上 7 月有許多重量級企業將進行除息，可能間接影響台股震盪，但維持多頭格局可望不變。

在產業部分，葉獻文表示，生技族群兼具經濟與防疫唯一解方，加上本月將有生技論壇和生計展開跑，短期內生技類股將為市場焦點；而下半年財政振興措施上路，內需缺口可望縮減，激勵消費族群觸底回升。

電子族群方面，由於適逢電子拉貨旺季，因此仍看好 IC 設計、伺服器、蘋果與 5G 設備相關類股。