〈美股早盤〉PPI不如預期+單日確診再飆新高 10年期美債殖利率破0.60%

週五 (10 日) 美國單日新增確診數再創新高，在疫情拖累經濟重啟計畫的擔憂之下，美股四大指數週五 (10 日) 全數低開，且 10 年期美債殖利率亦跌破了 0.60% 的整數關卡。

新冠肺炎疫情

約翰霍普金斯大學數據統計，截至週四 (9 日)，美國境內新增 6.3 萬例確診病例，再刷單日確診病例新高，其中光加州、佛州和德州三地就新增 3 萬例確診，幾乎佔了美國所有新增病例的一半。

白宮衛生顧問福奇 (Anthony Fauci) 警告，美國尚未完全控制疫情，若疫情按當前速度發展，未來美國單日新增病例可能突破 10 萬例，並呼籲所有疫情惡化的州應重新考慮重啟經濟計畫。

截至台北時間週五 (10 日)21 時許：

道瓊指數下跌 40.04 點或 -0.16%，暫報 25666.05 點

那斯達克下跌 41.99 點或 -0.40%，暫報 10505.76 點

標普 500 下跌 3.71 點或 -0.12%，暫報 3148.34 點

費半下跌 4.19 點或 -0.2%，暫報 2072.53 點

台積電 ADR 下跌 0.79% 至每股 64.27 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.589%

紐約輕原油下跌 0.58% 至每桶 39.39 美元

布蘭特原油下跌 0.43% 至每桶 42.17 美元

黃金上漲 0.53% 至每盎司 1813.30 美元

美元指數上漲 0.02% 至 96.695 點

(圖：Investing.com)

焦點個股：

聯合航空 (UAL-US) 早盤下跌 1.89%，至 29.60 美元。

新冠疫情帶來的巨大阻力下，聯合航空與代表 1.3 萬名機師飛行員工會，就提前退休和自願無薪假達成初步協議。

聯合航空週三 (8 日) 表示，由於疫情持續干擾航空需求，已向 3.6 萬名美國員工發出警告，公司近半數員工恐被迫無薪休假。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 5.8%，至 69.42 美元。

德國生計公司 BioNTech 執行長表示，該公司和美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 共同研發的新冠肺炎疫情可能於年底前獲得獲得單位批准，這項實驗性疫苗有望在本月稍晚進行 3 萬名參與者的大型試驗，目前還在批准階段。

富國銀行 (WFC-US) 早盤上漲 2%，至 24.52 美元。

彭博引述知情人士報導，富國銀行計劃今年稍晚展開裁員計劃，預計規模達數千人，並稱在成本壓力下，該公司最終計劃大砍數位個職位。

儘管近期面臨獲利挑戰，貝爾德 (Baird) 分析師認為富國銀行資本狀況仍舊強勢，此外，他認為銀行股的跌勢為擴大產業敞口創造出機會，因此將富國銀行股票評級自「中立」(Neutral) 上調至「優於大盤」(Outperform )。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PPI 年增率報 -0.8，預期 -0.2%，前值 -0.8%

美國 6 月 PPI 月增率報 -0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 0.1%，預期 0.5%，前值 0.3%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 -0.3，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 6 月生產者價格指數意外下滑 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

國家證券 (National Securities) 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「相較於經濟數據，如今投資人對新增病例關注程度更高，這是過去兩週以來我們發現的一種模式。」

PIMCO 的多重資產投資經理 Erin Browne 表示：「在我們致力於打擊病毒的同時，我們將在未來一年內看到間歇性的封鎖措施，但我不希望美國經濟再像年初那樣大規模關閉。」