健鼎拍板 今年湖北仙桃三、四廠新產能確定不開出

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 進入第三季旺季之際，做出正式決策，對已投資逾 20 億元設立的湖北仙桃三、四廠，今年將先不裝機，而是先完成土木、管線、電力的工程，待 2021 年再將新產能開出。

健鼎 PCB 總產能在中國大陸僅次臻鼎 - KY (4958-TW)，中國湖北仙桃第三、四廠今年將完成土木及硬體設施工程，原將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。

不過，健鼎最新決定，中國湖北仙桃第三、四廠以完成土木工程及公用設施為主軸，並未規劃要有更大規模新產能開出，預計將到 2021 年才可見得到總產能的增加。

健鼎生產 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠 2018 年第四季產能已增加每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，健鼎整體產能達每月 900 萬平方呎。

健鼎今 (10) 日公布 6 月營收為 45.79 億元，月增 7.05%，年增 3.56%，創歷年同期新高，第二季營收 130.1 億元，季增 11.02%，年減 2.06%，2020 年上半年營收 247.28 億元，年減 2.43%，第三季營收將再攀高。