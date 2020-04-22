HP、Dell筆電急單湧入 台NB板廠健鼎、金像電與瀚宇博本季忙翻

新冠肺炎疫情全球大擴散，導致多國都實施在家工作、學校停課，帶動筆電需求大幅提升，HP、Dell 大量急單湧入 EMS 廠，PCB 廠健鼎 (3044-TW)、金像電 (2368-TW-TW) 與瀚宇博 (5469-TW) 等也同步受惠，明顯感受到 4 、5 月短交期訂單的強勁需求。

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 目前除 HP、Dell 筆電應用急單湧入，且因全球最大石英元件龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 在日本境內所有據點將停工 12 天，晶技也獲筆電頻率元件部分轉單，加上原有配合的 EMS 廠如廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 下單量也在明顯提升。同時，晶技也獲韓國三星筆電廠追單。

瀚宇博目前是全球最大 NB 板生產廠商，目前除 NB 板獲大量追單，伺服器、網通板出貨也放大，第 2 季營收將跨越 100 億元，並超過去年同期的 108 億元；同時在宅經濟發威之下，瀚宇博過去耕耘各大游戲機板，該類產品第 2 季也有強勁動能，更可望受惠下半年任天堂 Switch 改版款 PCB 需求。

PCB 業者分析，HP、Dell 筆電急單湧入，以 Dell 的 NB 板最補，尤其是 Dell 訂單涵蓋高階商務用 NB，包括 10 層板甚至是 HDI 製程高加值板，需求最為強勁，

健鼎則表示，3 月底起明顯感受市場急單湧入，目前仍持續增加中。