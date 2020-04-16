華通、健鼎手機HDI板4、5月大爆單 Q2營收優於首季

手機 PCB 供應鏈首季營收表現佳，華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 3 月營收同步改寫歷年同期新高，同時，業者接單來看，第 2 季需求更佳，HDI 製程 4 月、5 月全數滿單。

PCB 廠第 2 季營運展望佳，主要在工作天數增加，且高單價 HDI 板也有極佳接單量，估營運可優於首季，且目前仍未有客戶砍單。

健鼎 3 月營收突破 40.16 億元，為歷年同月新高，月增 8.35%，年增 2.7%，健鼎主管指出，中國疫情放緩，復工帶動產能利用率增加推升營收上揚，首季營收 117.18 億元，季減 16.3%，年減 2.84%。健鼎供貨華為、三星、小米手機 HDI 板，訂單未有太大變動，且 HDI 製程接單仍相當滿。

華通今年以來業績也不俗，3 月營收 48.08 億元，月增 48.6%，年增 29.98%，創歷年同月新高，第 1 季營收 120.9 億元，也成歷年第 1 季最佳，季減 30.27%，年增 15.59%。華通供應小米、華為、OPPO、Vivo 等手機板，同樣未接獲訂單變動的訊息。

華通受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，首季營收亮眼，同時，高階 HDI 需求高檔，法人估華通獲利將高於去年同期，單季每股純益挑戰 0.45 元，第 2 季接單能見度已達 5 月。