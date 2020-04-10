蘋果PCB供應鏈3月營收優 華通、欣興及健鼎同創歷年同期新高

蘋果 PCB 供應鏈首季營收表現佳，華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 陸續公布 3 月營收，同步改寫歷年同期新高，第 2 季業績在工作天數增加下，也有不錯展望，估可望優於首季表現。

健鼎今 (10) 日公布 3 月營收突破達 40.16 億元，為歷年同月新高，月增 8.35%，年增 2.7%，健鼎主管指出，大陸疫情放緩，復工帶動產能利用率增加推升營收上揚，首季營收 117.18 億元，季減 16.3%，年減 2.84%。

華通今年以來業績表現尤佳，3 月營收 48.08 億元，月增 48.6%，年增 29.98%，也是歷年同月新高，第 1 季營收 120.9 億元，也成歷年第 1 季最佳，季減 30.27%，年增 15.59%。

華通受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，首季營收亮眼，同時，高階 HDI 需求維持高檔，法人估華通獲利將高於去年同期，單季每股純益挑戰 0.45 元，第 2 季接單能見度已達 5 月。

欣興在 IC 載板供不應求下，營收、獲利也優於去年第 1 季；3 月營收 75.3 億元，創 5 個月來新高，月增 20.85%，年增 26.37%，首季營收為 205.67 億元，季減 8.89%，年增 19.07%，為歷年同期新高。

欣興中國營收比重 30-35%，軟板、多數 PCB 及部分 HDI 產能均在中國，第 1 季湖北黃石廠受停工影響，不過員工復工率已達 80-90%，產線稼動率在 75-80%。

法人指出，欣興的 ABF 載板目前仍供不應求，且在台灣生產，去年第 3 季以來產能滿載到第 1 季。

臻鼎–KY 3 月營收為 82.58 億元，也創歷年同期新高，月增 2.23 倍，年增 12.89%，首季營收為 175.12 億元，季減 58.28%，年減 9.85%。

臻鼎今年印度組裝廠產能開出，也將擴充淮安廠、深圳二廠，預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運成長，在各廠區恢復生產後，第 2 季營收將超越去年同期 230 億元。

臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB 軟、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項。