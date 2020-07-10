手機CIS今年銷售破50億顆 年增逾10%

Counterpoint Research 發布報告，預計 2020 年智慧手機 CMOS 感測器 (CIS) 銷售量將突破 50 億顆，較 2019 年的 45 億顆成長逾 10%。

Counterpoint Research 報告指出，受惠於技術和功能的不斷改進，智慧手機 CIS 銷售量在過去十年間成長八倍。

Counterpoint Research 表示智慧手機產業將繼續朝向多鏡頭相機的發展趨勢。不過受新冠肺炎疫情影響下，強勁的增長趨勢會有所減弱。但在 3D 感測應用滲透率大幅提升之下，智慧手機 CIS 2020 年出貨量可望創下 50 億顆的歷史新高。

Counterpoint Research 調查結果顯示，今年第一季的智慧手機平均搭載 3.5 顆以上的 CIS，主要因為四鏡頭相機的設計在中高階智慧手機中滲透率上升。

今年第一季，四鏡頭智慧手機出貨量約 6000 萬隻，佔全球智慧手機整體出貨量近 20%，其中 OPPO、小米、華為和三星共佔 83% 的比重。

Counterpoint Research 報告指出，相機功能成為智慧手機差異化的關鍵要素之一，預計四鏡頭功能將成為產業標準。領先的智慧手機品牌將利用多樣化的鏡頭和感測器組合及不斷增強的 AI 運算能力，繼續豐富和強化攝影和影片拍攝體驗，並開發 AR 應用。

(資料來源: Yole) 3D Sensing 鏡頭結構

券商分析指出，有多個因素拉動智慧手機 CIS 出貨，行業景氣可維持在高檔，相關產業鏈的公司也將受益。

中國新時代證券預估 2020 年、2021 年全球手機 CIS 產值分別為 121.75 億美元、150.97 億美元。

中國華安證券則指出，在全球 CIS 產業中，從銷售金額來看，手機 CIS 比重約在六成至七成間是最大的應用領域。加上多鏡頭滲透率提升，手機 CIS 平均單價也不斷提高。同時，光學屏下指紋晶片開始在智慧手機市場紮根，也將刺激 CIS 出貨量。