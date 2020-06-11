IC Insight：疫情衝擊 今年CIS銷售額年減4% 10年來首見衰退

IC Insight 今 (11) 日指出，由於疫情衝擊，今年 CIS(CMOS 影像感測器) 銷售額年減約 4%，為十年來首見衰退，明年則可恢復成長並創高，並創新高。

IC Insight 表示，CIS 在智慧型手機與其相關應用帶動下，是過去十年中，增長最快的半導體產品，年複合成長率達 16.9%，從 2010 年的 45 億美元成長至 2019 年的 184 億美元，銷售額也連九年創高。

不過，今年在疫情衝擊下，CIS 銷售額恐終止連九年創高的紀錄，約 178 億美元，年減 4%，出貨量則與去年持平；展望明年，隨著 CIS 需求從今年下半年復甦，明年可望恢復成長，估達 204 億美元，反彈幅度達 15%。

台封測廠同欣電 (6271-TW) 也指出，由於手機銷量下滑，原先產能追不上需求的狀況已有紓解，預計年底擴增後的產能剛好可滿足客戶需求，產能則較去年倍增，是今明兩年主要的成長動能。

IC Insight 也特別指出，過去十年間，僅壓力傳感器 (包括 MEMS 麥克風晶片) 的年複合成長率最接近 CIS，其他如微處理器 (MCU) 為 5.9%、NAND Flash 為 7.8%，非光學傳感器為 10%，整個半導體市場則為 3.7%。