農委會修法太陽能三大公協會反彈 直指2025年目標難達標

太陽能三大公協會今 (9) 日共同發出聲明，針對農委會近日修訂「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業」，將使畜電、漁電共生型太陽能建置停擺，導致 2025 年太陽光電 20 GW 目標落空。

農委會 7 日修訂「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業」，限制特定農業區及養殖漁業生產區，不得變更設置太陽光電，對 2 公頃以下的山坡地範圍及一般農業用地，除了被自然地形或其他非農業用地包圍、夾雜之零星農業用地得變更使用外，一律不予同意變更。

太陽能三大公協會，包括台灣太陽光電產業協會、太陽光電發電系統公會以及 SEMI 太陽能光電委員會等今日指出，政府既鼓勵民間投資，政策就不宜一變再變，否則導致業者投資損失進而放棄投入綠能產業，將喪失當初鼓勵投資的美意。

三大公協會表示，前幾年政府取消不利耕作區與養殖專區重疊，導致許多業者虧損數千萬元，近期政府因新增出流管制、環社檢核等項目造成業者設置時程延後，也無法如期配合躉購費率時效，恐將再損失數億元。

三大公協會質疑農委會數據，首先，漁電共生雖盤點 7985 公頃，但依過去三年地層下陷區 2700 餘公頃之推動經驗，達成率不到 10%，合理預估 7985 公頃到 2025 年也僅能完成 0.6-1 GW，而非農委會計算的 4 GW。

再者，畜電共生屋頂依業者過去 10 年經驗，目前大多已完成，未來四年頂多只能做到 0. 5 GW，而非農委會預期的 3 GW；以上兩項在農委會觀點認為 2025 年可以達到 7 GW，但業者認為實際最多僅 1.5 GW，政府目標恐難達成。

此外，三大公協會認為，由於政策多變與新增項目，今年恐無法完成目標，但業者仍希望未來兩年，透過大型地面電站建置能快速將缺口補上，與政府一起達到 2025 年設置 20 GW 的目標。