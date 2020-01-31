蘋果反對無效！歐洲議會決議推動統一規格充電器

雖然蘋果公開反對，歐盟立法機構週四 (30 日) 依然通過決議，持續推動智慧手機充電器的統一標準。

歐洲議會以以 582 票對 40 票通過了一項決議，要求歐盟執委會採取行動，在 7 月之前提出方案，以統一行動設備的充電器，包括手機、平板電腦及電子書閱讀器等。

這麼做的主要目的，是減少歐盟需要處理的電子垃圾數量。決議表示，為行動設備配備標準充電器，可以減少電子廢棄物的數量。歐盟數據顯示，在 2016 年歐盟的電子垃圾達到 1230 萬噸，相當於每個人 36.6 磅 (16.6 公斤)。

為此，議會表示，「迫切需要」監管行動，來實現標準化的連接器。議會還表示，無線充電裝置也應該適用於不同品牌的設備。

上週，蘋果公司表態反對此一做法，認為實施標準化強制整合，將扼殺創新。蘋果辯稱，通用連接器會給消費者帶來不便，並造成大量消費，現有的 iPhone 用戶不得不拋棄 Lightning 連結器，反而造成電子垃圾。

歐洲議會也直接回應蘋果主張，認為執委會應在不妨礙創新的前提下，確保對通用充電器的立法框架進行定期審查，以兼顧技術的進步發展。

蘋果在 2018 年將 iPad Pro 轉為 USB-C，但 iPhone 仍使用專有的 Lightning 連接器。郭明錤在近期的報告中表示，蘋果最快可能在 2021 年，推出沒有 Lightning 連接孔的 iPhone。