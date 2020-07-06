三星財報前瞻：營業利益恐因手機銷量不佳下滑

鉅亨網編譯陳達誠 2020年7月6號10點40分

南韓三星電子 (005930-KR) 即將在 7 日公布 Q2 的財報數據初值，先前預測營業利潤將出現下滑。

《路透社》週一 (6 日) 報導。有分析師指出，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，造成在家工作的網路流量大增，而這也使得資料中心的記憶體需求跟著增加，不過卻難以抵銷智慧型手機在今年 Q2 的銷量下滑。

根據 Refinitiv SmartEstimate 數據，三星今年 Q2 的營業利益初值，有可能較去年同期減少 4.5% 至 6.3 兆韓元 (52.5 億美元)。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在新冠肺炎全球大流行的影響下，在家工作及線上學習變得普遍，半導體需求也跟著走強。美光 (MU-US) 在上月，就預測會出現強大的季度獲利。

三星有約一半的獲利來自於半導體業務，而剩下的部分則多來自於智慧型手機。

Cape Investment & Securities 的分析師 Park Sung-soon 認為「在需求改善下，DRAM 價格上揚也幫助三星在 Q2 維持穩固的業績表現。」

DRAM 價格之所以出現上揚，很可能是因為主要需求來源的資料中心儲備庫存。而有多名分析師認為，價格應該不會繼續走揚。根據 DRAMeXchange 數據，雖然 DRAM 價格在 Q2 上揚 14%，但 6 月份的單月價格則是從 5 月就開始持平。

Nomura 在韓國的研究主管 CW Chung 表示「在新冠肺炎全球大流行的不確定性消失前，該部門的展望不是太過樂觀。」

在智慧型手機方面，現代汽車證券預估三星的營業利益會在 Q2 下滑 16%。受到新冠肺炎疫情影響，三星智慧型手機的出貨量在 4 月觸底，有許多分析師都認為需要一些時間才能恢復。

而分析師也認為，以美國蘋果 (AAPL-US) 和中國華為作為主要客戶的三星顯示器部門，也預估會連續 2 季出現虧損。

三星也應該會在本月稍後公布詳細的財報數據。