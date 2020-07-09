5G網路就定位！Bernstein看漲中國這兩家電信商

5G 高速網路的推出，推漲硬體設備供應商的股價，但 5G 網路營運商通常無法因此受惠，多數是因為投資人不確定競爭激烈的網路服務市場，能否讓電信商回收他們在升級網路上投入的數十億美元。

但根據週三 (8 日) 投行 Bernstein 分析師報告顯示，中國移動 (CHL-US) 和中國鐵塔 (CHWRF-US) 在 5G 網路部署上位居全球領先地位，皆有望在 5G 市場中獲利。

Bernstein 認為，中國移動擁有比大多數電信商更優勢的定價環境，而中國鐵塔則能在 5G 天線的架設上創造營收。

然而，去年兩支股票跌幅均超過 20%。Bernstein 指出，這替他們提供一個絕佳的買入機會，該行將兩支股票評級都評為「跑贏大盤」，並預估它們潛在漲幅有 40%。

5G 網路速度比 4G 網路要快 20 倍，勢必能推動許多科技發展，Bernstein 在報告中研判 5G 網路的預期收益，他們指出，雖然許多消費者能看到像是 AR 顯示器等新技術，但最有感還是儀器方面的大更新，尤其 5G 網速能連結智慧汽車和電子設備，建立出所謂的物聯網 (internet-of-things)。

據報導，到本世紀末，對於一些網路電信業者而言，電子通訊可能會占服務收入的 25%。

5G 所需要的硬體設備投資，早已為台灣聯發科和台積電等硬體製造商，帶來不少營收增長和股價漲幅。但 Bernstein 分析師表示，像中國移動以及其美國對手 Verizon、AT&T 這樣的電信商來說，投資人只看到這些公司在升級 5G 頻寬和網路上花費掉的數十億美元成本。

Bernstein 分析師指出，美國的電信營運商可能難以提高售價來打平其部分投資，但中國移動擁有定價優勢，有望將價格提高至 15%。

較高的價位和電子設備間的網路流量，將能替公司增加足夠的收入，以抵消中國移動在本世紀中葉對基礎設施的支出。

Bernstein 預估，中國移動最終可以在其 5G 投資中享有 30% 的內部回報率。他們總結一句，5G 投資對於這家網路營運商而言是件輕而易舉的事。