盤前財經大事搶先讀2020年07月09日

今日操盤前瞻

法說會：大立光、偉聯

除權息：華通、儒鴻、精測、春源等

大同股東會爭議 經濟部明擬宣布駁回董事變更申請

大同 (2371-TW) 股東會爭議持續延燒，經濟部昨 (8) 日下午已收到金管會回復意見書，擬在今 (9) 日決定是否准駁大同新選任董事變更登記，據了解，經濟部擬做出駁回變更申請處分。閱讀全文...

台積電與沃旭簽全球最大綠電採購契約 台供應商受惠

丹麥離岸風場開發商沃旭能源昨 (8) 日宣布，與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) ，簽訂 920MW(百萬瓦) 離岸風場購售電合約，合約為期 20 年，為全球最大的企業再生能源購售電契約，台供應商包含中鋼、台船、永冠 - KY、上緯投控、中興電與華城等，營運都將受惠。閱讀全文...

台灣之星、亞太電均通過 5G 架設許可 力拚本季開台

台灣之星與亞太電 (3682-TW) 昨 (8) 日均通過國家通訊傳播委員會 (NCC) 的 5G 基地台架設許可，將展開 5G 網路建設，其中，台灣之星目標 8 月正式加入台灣 5G 市場，預計今年底達成六都熱區覆蓋率近 50% 目標，一年內將達成全台都會熱區涵蓋率達 80%；亞太電則預計本季 5G 開台。閱讀全文...

〈聚鼎跨國併購〉金屬散熱基板市占躍升全球第一 強化電動車散熱布局

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 董事長朱復華看好，收購漢高美國 TCLAD 事業部門後，除能一舉躍升至全球金屬散熱基板 (TCB) 市占第一、也能藉此強化電動車 IGBT 的散熱布局。閱讀全文...

領振興三倍券也要防詐 專家傳授三招心法避免誤入詐騙陷阱

振興三倍券預購熱鬧上路，相關詐騙簡訊也來湊一腳，KPMG 提醒，為避免有心人利用三倍券犯罪，預購、綁定三倍券時需謹記資安三招，包括：利用官網預約、領用時須防範，中獎時要確認，避免掉進詐騙陷阱。閱讀全文...



