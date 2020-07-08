OECD：今年發達經濟體失業率將攀升至9.4% 創大蕭條以來新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球就業市場帶來衝擊，經濟合作暨發展組織 (OECD) 於週二 (8 日) 發布的一份報告中預期，全球發達經濟體的失業率將在年底創下經濟大蕭條以來的新高，並且最早可能要到 2022 年才能回到疫情前的水平。

OECD 警告表示，如果各國過早撤回支持就業的緊急措施，將不利於就業市場，並呼籲各國政府應啟動新計劃，鼓勵企業僱用員工，特別針對首次進入就業市場的勞工。

OECD 表示，如果第二波疫情爆發，造成二度封鎖，則失業率可能更高。OECD 預測，如果美國面臨二度封城，則美國 2020 年失業率將達到 12.9%，2021 年將達到 11.5%，而如果是疫情逐漸好轉的情況下，美國今年的失業率將為 11.3%，明年則是 8.5%。

OECD 就業主管 Stefano Scarpetta 表示：「我們基本上回到了 2010 年的狀態。在 3 個月內，我們就流失了過去 10 年時間才能獲得的所有就業機會。」

Scarpetta 預估，即使沒有爆發第二波疫情，在今年的第四季，OECD 成員國的失業率將達到 9.4%，創下 1930 年經濟大蕭條以來的最高水平，到 2021 年底將降至 7.7%。如果第二波疫情爆發，失業率可能上升到 12.6%。

個別國家來看，儘管美國的失業率在 5 月和 6 月有所下降，但 OECD 預計今年失業率將創下最大增幅，上升 7.6 個百分點。相比之下，德國的失業率預計在今年上升 1.4 個百分點，而法國的失業率預計將上升 2.5 個百分點。

Scarpetta 表示，如果過於自滿，過早地減少對就業市場的支持。就有第二波的危機，不是新冠肺炎疫情的危機，而是失業的危機。」