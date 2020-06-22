國際疫情恐二度爆發 施羅德：今年GDP下修至-5.4%

新冠肺炎疫情恐二度爆發，法人認為，在美中兩大經濟體疲弱情況下，今年全球經濟成長率預期從原本 - 2.9% ，再下修至 - 5.4%，經濟復甦可能從原本的 V 型反彈變成緩步復甦的 U 型走勢，明 (2021) 年底前都無法恢復疫情前水準。

施羅德投資集團發布最新經濟預測，施羅德首席經濟學家魏凱斯 (Keith Wade) 表示，隨著各國逐漸恢復經濟活動，第二波感染蠢蠢欲動，考量可能逆襲的情形，將原本預期經濟可能 V 型復甦修正為 U 型反彈。

根據施羅德預測，經濟歷經第 1 季疲軟後，第 2 季持續低迷、甚至惡化，最早面臨危機的中國已出現反彈並在 4 月起陸續復工，其他國家也應該正在經歷類似過程，預估第 3 季經濟將可反彈。

施羅德預測，美國在第 2 季較前一季下降 20%，第 3 季有機會出現 17% 的強勁成長。

魏凱斯指出，對企業而言，未來的不確定性將對投資造成壓力，且隨著債務急劇攀升，企業可能在 2021 年前去槓桿化，而這將對企業實體運作和擴大營收等面向產生壓力，在家庭和企業支出保持謹慎，復甦將以漸進形式呈現。

但魏凱斯提醒，先前經濟成長因基期過低，因此之後反彈出現較高的成長幅度並不困難，而與先前的預測相比，下半年經濟反彈較弱因此即便反彈也可能無法收復上半年衰退缺口。