英國宣布新一輪刺激方案 規模達300億英鎊

英國財政大臣 Rishi Sunak 於週三 (8 日) 公布了最新的新冠疫情 (COVID-19) 對抗計畫，以減輕疫情對於經濟造成的衝擊。刺激方案的內容除了包含印花稅及增值稅的削減之外，為了提振就業市場，亦針對未進行裁員的雇主給予獎勵金。

Sunak 表示，英國經濟正面臨嚴峻的挑戰，在短短兩個月之內英國 GDP 衰退了 25%，抵銷了過去 18 年來所累積的產值。

為了振興經濟及就業市場，Sunak 宣布了新一輪 300 億英鎊 (約 376 億美元) 的刺激方案。根據此方案，英國政府將購買不動產時印花稅的課徵門檻提高至 50 萬英鎊，等於將近 90% 的購屋者將不需要繳納印花稅。

此外，針對受到疫情衝擊較為嚴重的餐廳、旅館、及旅遊觀光產業，政府亦計畫實施為期 6 個月的增值稅削減，將稅率由 20% 調降至 5%，預計此方案的總規模將達 40 億英鎊。

為了避免失業率攀升，英國政府於 4 月份開始實施無薪假救助方案，並保障了高達 1210 萬個職缺。在新一輪的刺激方案中，若雇主讓無薪假員工重返工作崗位，並持續任用至明年 1 月底，則政府將給予每位員工 1000 英鎊 (約 1256 美元) 的獎勵金，預計此方案的總規模將達 90 億英鎊 (約 113 億美元)。

此外，英國政府亦計畫提撥 50 億英鎊用於基礎設施的支出，包括學校、道路及醫院等。英國首相強生 (Boris Johnson) 曾於上週承諾，將透過擴大建設來提振經濟。