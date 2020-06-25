零售業再傳裁員！梅西百貨擬裁員3900人

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成的衝擊，梅西百貨於週四 (25 日) 宣布將裁員 3900 名員工，相當於總員工數的 3%，以降低公司成本。該公司預期藉由此裁員計畫，將可為 2020 財年省下 3.65 億美元的費用。

梅西百貨表示，由於疫情導致業績下滑，目前已削減了零售店面、供應鏈、及顧客支援中心的員工，未來若銷售回溫，則會重新對於員工數進行調整。

執行長 Jeff Gennette 表示，在梅西百貨店面重新恢復營業之後，一切狀況尚屬良好，預期公司營運將有望逐漸復甦，而在復甦的過程當中，也會持續調整成本結構。

為了防止疫情擴大，梅西百貨於 3 月 18 日起被迫關閉店面，隨著美國重啟經濟活動，部份店面於 5 月 4 日起已恢復營業。此外，梅西位於紐約先驅廣場 (Herald Square) 的旗艦店將於本週重新開放。

防疫封鎖措施重創零售業者，由於不敵疫情的衝擊，精品百貨公司 Neiman Marcus 及百貨連鎖店 J.C. Penney(JCP-US)，皆已於 5 月份時相繼宣布破產。此外，全球最大保健食品公司健安喜（GNC）已在本週向法院聲請破產保護，且計畫在短期內陸續關閉 800 至 1200 間店面。

為了減輕財務上的壓力並增加流動性，梅西百貨於本月已新增融資 45 億美元。該公司預計於 7 月 1 日公布第一季財報，根據先前的預估，Q1 的稅後虧損將達 9.05 億至 11.1 億美元區間，較去年同期的稅後淨利 2.03 億美元大幅衰退。

於台北時間週四 (25 日) 晚上 11 時許，梅西百貨股價下跌 3.76%，報每股 6.53 美元。自今年以來，梅西百貨的股價已下滑了 60%。