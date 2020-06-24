調查：14%美國小型企業預計用完救濟資金後裁員

根據一項最新調查，美國大約有 14% 的小企業，預計在用完財政救濟資金之後開始裁員。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 所做的調查顯示，雖然目前多數公司並未計畫裁員，但很多州仍面臨 COVID-19 病例上升，可能需要更多援助，才能幫助企業存活，讓工人繼續保有工作。

調查指出，由「薪資保護計畫 (PPP)」獲得貸款的企業，有 14% 認為，一旦貸款用完，他們將不得不裁員。這些公司中，有一半左右預計裁員 1-2 人，但約 12% 公司表示，可能會裁掉 10 名以上人力。

美國國會通過《 CARES 法案》，於 3 月下旬創建「薪資保護計畫」，透過此一計畫獲得貸款全額免除的條件，是重新雇用休假或被裁的人力。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 早前表示，他認為「薪資保護計畫」幫助 5 月就業數據反彈，並使 300 萬名工人重回崗位。

不過企業主現在擔心，他們還需要更多援助，才能度過經濟難關。

NFIB 調查指出，近一半 (47%) 的企業主預計，在未來 12 個月內需要更多的財務支持。超過一半的受訪者說，他們明年需要的資助少於 5 萬美元，不過有 27% 受訪企業預計，他們需要的金額超過 10 萬美元。

如果沒有額外的援助，5 月的就業數反彈可能只是短暫的。

對於許多公司來說，他們的資金很快就會斷流，有約 40% 的受訪企業表示，大約在 8 週左右，就會用完貸款的資金。

未來會推出的方案仍不明朗，民主黨人正在爭取更多的財政援助，眾議院上個月通過了一項 3 兆美元的救濟方案，但共和黨主張採取更多觀望態度，並表示希望推出更輕量及針對性的援助法案。