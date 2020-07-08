三星8/5將發表新旗艦機 台供應鏈營運加溫

手機品牌大廠三星今 (8) 日宣布，將於台灣時間 8 月 5 日晚上 10 點舉辦「SAMSUNG Galaxy Unpacked 2020 全球發表會」，市場推測，三星將推出下半年旗艦機 Galaxy Note 20 系列，台供應鏈營運可望再加溫。

台廠三星供應鏈廠商包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)、石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 等，皆可望同步受惠。

三星這回釋出的媒體邀請函中，以銅色為主視覺，預期 Galaxy Note 20 系列將會有「神秘銅」的新色選擇。

市場推測，三星此次 Galaxy Unpacked 線上發表會，除將發表 Galaxy Note 20 系列新機，其中，Galaxy Note 20 Ultra 相機模組與上半年旗艦機 S20 Ultra 相近，且 S Pen 手寫筆也會是神秘銅。

折疊手機部分，市場認為，Galaxy Fold 將推出新一代版本，並以 Galaxy Fold 2 為名稱；而上下翻摺的 Galaxy Z Flip，則有機會推出 5G 版本。