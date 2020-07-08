環球晶6月營收寫近1年新高 Q2季增1.38%

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 50.62 億元，由於長約客戶前 2 月未拉貨的合約量，會在季底完成，帶動營收月增 16.83%，年減 1.22%，寫近 1 年新高；第 2 季合併營收 137.01 億元，季增 1.38%，年減 6.76%；上半年累計營收 272.16 億元，年減 10.13%。環球晶對下半年營運謹慎保守看待，估與上半年相近。

環球晶董事長徐秀蘭表示，去年底原預期今年營收可望逐季走揚，但受疫情影響，不確定因素仍在，尤其車用客戶需求相對觀望，下半年雖仍可望逐季攀揚，但成長幅度非常小，對下半年營運謹慎保守看待，估與上半年相近，表現平穩。

從各尺寸需求來看，徐秀蘭指出，12 吋市況非常健康，但磊晶 (epi) 產能完全供不應求，其他非磊晶的 12 吋產能稼動率也非常高，記憶體及其他應用領域需求均相當不錯；8 吋部分，磊晶稼動率不像 12 吋那麼滿，相對弱一些，但整體 8 吋稼動率也不差。

至於價格部分，徐秀蘭表示，目前價格未有太大波動、持平表現，下半年原也預期會有顯著反彈，不過市場不確定因素仍多，目前仍持平看待，部分先進製程磊晶價格則會相對好一些。

環球晶強調，下半年展望將視肺炎疫情蔓延程度而定，若疫情能有效遏阻，則回復供需平衡，疫情過後，許多產業也可能因體會到數位及遠距的便利性，持續仰賴數位服務，且各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊而提出的紓困方案，也可能會刺激新一波需求。

對環球晶而言，客戶雖然會優先消耗上半年建立的安全庫存，稍微減緩拉貨力道，但在 5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0 等新科技帶動下，長期產業潮流仍將正向發展。