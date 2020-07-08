中芯超額認購566倍 股價飆漲近7%

鉅亨網編輯江泰傑 2020年7月8號11點39分

週三 (8 日)，根據 IFR 指出中芯國際科創板 IPO 已取得 566 倍超額認購。這次中芯在 A 股的發行價格為每股人民幣 27.46 元，集資金額達人民幣 453 億元，創 2010 年以來 A 股最大規模的 IPO，且市值有機會突破 2000 億人民幣。

中芯也公布科創板網路申購的抽中機率為 0.21%．目前已上市的 119 家科創板企業的平均抽中機率為 0.0485%，相較之下中芯的機率遠高平均值，排名第二，只低於中國通號的 0.23%。

中芯的人民幣 27.46 元認購價格對應的本益比約在 110 倍左右，遠高於同類型的競商如台積電、聯電、華虹半導體、高塔半導體及華潤微的同期平均本益比，合理來看法人認為中芯未來的成長性將明顯優於其它同業。

截至上午 11:20 止，中芯股價大漲 6.8%，暫報每股 39.05 港幣。

資料來源: 新浪財經, 中芯股價即時走勢

中芯是目前中國規模最大的晶圓代工企業，現階段第一代 FinFET 已進入量產，並於 2019 年第四季開始貢獻營收。

國信證券指出，若只考慮 14nm 先進製程，中芯計劃未來建設 2 座 12 吋的工廠，月產能 3.5 萬片。晶圓 ASP 依照 4000 美元、純益率假設能到 30%(台積電 2020 Q1 純益率 37%)，未來新建的 2 座工廠貢獻純益已可達人民幣 70 億元左右。

若以 A 股半導體公司平均本益比 93 倍計算，長期而言中芯未來市值可望升至人民幣 6500 億元。