【袁志峰專欄】美股下跌 恆指有回吐壓力

7 月 8 日推介 - 阿里巴巴 (9988, 上日收 $232.4)

1) 上日中港股市況總結

恆指週二高開 232 㸃，3 分鐘後漲 443 㸃，見全日高位 26783 點，隨後輾轉回落，收報 25976 點，跌 364 㸃或 1.4%，調整除息影響後實際跌幅 1.1%。成交額按日微跌 4% 至 2400 億元。港股通南向淨流入減少至 41 億元，仍遠高於 6 月份日均值的 14 億元。半導體股中芯國際 (981) 跌 8.9%，是成交最活躍股份。華虹半導體 (1347) 大跌 13.5%。大型中概股表現不一，阿里巴巴 (9988) 漲 3.1%，騰訊 (700)、小米 (1810) 和美團 (3690) 分別下跌 0.8%、1.3% 和 3.1%。香港疫情確診個案增加令本地地產和濠賭股承壓，九龍倉置業 (1997) 及金沙中國 (1928) 分別跌 5.7% 及 4.2%，是表現最差恒指成份股。吉利汽車 (175) 漲 3.3%，是升幅最多藍籌股，反映投資者對公司回歸 A 股市場持樂觀看法。

板塊方面，手機、內房及中資券商股回吐較大。中國恒大 (3333) 跌 8.2%。中信證券 (6030)、廣發證券 (1776) 及中金公司 (3908) 跌 6.2%-7.7%。比亞迪電子 (285)、丘鈦科技 (1478) 及通達集團 (698) 跌逾 5.0%。軟件和物管股做好，碧桂園服務 (6098) 升 13.0%，創歷史新高。永升生活服務 (1995) 及新城悅服務 (1755) 漲逾 4%。金蝶國際 (268) 升 2.3%。

上証指數一度突破 3400 點，高見 3407 點或漲 2.2%，其後漲幅收窄，收報 3345 㸃或升 0.4%，再創兩年半新高，連升 6 天累積升幅達 13.0%。滬深兩市成交額超 1.7 萬億人民幣，連續刷新 5 年來新高。滬深股通北向連續 4 天淨買入，昨日淨買入金額按日減少 28% 至 98 億元人民幣，中國平安 (601318) 獲淨買入 27 億元人民幣居首。

2) 上日美股市況總結

因疫情惡化美股受壓，道指跌 396 點或 1.5%，標指跌 1.1%，納指曾創即市新高，見 10518 點或升 0.8%，其後倒跌 0.9% 收報 10343 點。

3) 股市前景

港股連升多日後昨日回吐，但下調幅度不大，大市成交額仍然壯旺反映資金充裕。金管局昨日承接美元，向市場注資 81 億元，香港銀行體系戶口總結餘週四將進一步升至 1469 億元，較六月底多 153 億元。估計恒指短期內有獲利回吐，技術支持位 25200 點，但維持看好月內中港股市表現，大市回調應視作買入機會。

4) 板塊及個股分析

美團 (3690) 昨日跌 3.1%，是 6 月 15 日以來最大單日跌幅。港股通淨流出金額高達 8 億元，創單日新高，反映國內投資者看法轉淡。筆者在週一已建議沽售美團，現時觀㸃不變，持貨者可考慮換馬至阿裡巴巴 (9988)，股價昨日升 3.1%，日中高見 239 元，收報 232.4 元，創收市新高，建議買入，目標價 250 元。

5) 宏觀及行業訊息

中國 6 月末外匯儲備報 31123.3 億美元，環比增加 106.38 億美元，為連續 3 個月回升。 6 月末黃金儲備報 6264 萬盎司，與上個月持平。(萬得)

6) 個股訊息

騰訊 (700) 執行董事兼總裁劉熾平今年內第四度減持。披露權益顯示，劉熾平於 6 月 30 日及 7 月 3 日共在場內出售 50 萬股，平均價分別為 497.9461 及 522.8415 元，共套現 2.54 億元。(蘋果日報)

比亞迪 (1211) 公佈，今年首 6 個月汽車銷量 15.86 萬輛，按年減少 30.45%。單計 6 月，汽車銷量 3.37 萬輛，按年下跌 12.93%。(信報) 中國汽車工業協會預計 6 月份中國汽車銷量同比增長 11%。比亞迪銷售數據明顯較行業疲弱。股價今月以來上升 19%，跑贏大市，但與基本面不符，短期有可能受壓。

港鐵 (66) 發盈警，預料截至今年 6 月底止錄約 4 億元虧損，最多虧損 7 億元，去年同期盈利為 55 億元。集團估計經常性業務利潤將按年下跌 84.6% 至 4 億元，物業發展業務利潤錄 52 億元，較去年同期有所改善，但預計不足以抵銷投資物業組合重估虧損約 60 億元。(蘋果日報)

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