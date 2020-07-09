【袁志峰專欄】A股超買 快將技術調整

7 月 9 日推介 - 阿里巴巴 (9988, 上日收市 $237.8)

1) 上日中港股市況總結

恆指週三高開 103 點，6 分鐘後漲 324 㸃，見全日高位 26300 點，隨後反覆上落，收報 26129 點，升 153 㸃或 0.6%。成交額按日跌 18% 至 1962 億元。港股通南向淨流入增加至 88 億元，而 7 月以來日均淨流入 61 億元。

藍籌股 21 升 26 跌 3 持平，中國人壽 (2628) 表現最好升 7.0%，匯豐 (5) 表現最差跌 4.3%。大型科技股升勢淩厲，美團 (3690)、騰訊 (700)、阿里巴巴 (9988) 和京東 (9618) 分別升 8.0%、5.2%、2.3% 和 2.3%，全部創收市新高。小米 (1800) 大漲 8.9%，收報 16.1 元，創 52 周新高，較上市價 17.0 元只低 5.3%。

板塊方面，半導體、手機、軟件、內險及中資券商股跑贏大市。中芯國際 (981) 和華虹半導體 (1347) 反彈 9.2% 和 4.6%。金山軟件 (3888) 和金蝶國際 (268) 漲 11.6% 和 6.9%。中信證券 (6030)、中金公司 (3908)、海通證券 (6837)、廣發證券 (1776) 和國泰君安 (2611) 漲 6%-8%。因香港疫情再次擴散，令本地銀行、地產和濠賭股普遍下跌。

受投行調升目標刺激，奶製品股蒙牛乳業 (2319) 漲 6.0%。機構投資者 Blue Orca Capital 發研究報告指控中國飛鶴 (6186) 財務數據不實，拖累股價早段曾跌超 8%，公司在午間發公告否認指控並發盈喜，預告今年上半年收入按年增長 40%，主要得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量大幅增長，股價午後直線拉升，收報 16.96 元，漲 7.2%。

上証指數漲 1.7%，收報 3403 點，連升 7 天，累積升幅 14.9%，14 天 RSI 升至 90，呈技術超買。滬深兩市成交額連續三個交易日超 1.5 萬億人民幣。 北向資金連續 5 日淨買入，但淨買入金額大幅減少至 11 億元人民幣，而 7 月以來日均淨買入為 110 億元人民幣，反映外資買盤轉趨謹慎。

2) 上日美股市況總結

美股三大指數反彈，當中道指升 177 點或 0.7%，標指升 0.8%，納指升 1.4% 報 10492 點，創收市新高。黃金升穿 1800 美元，創 9 年新高。美匯指數回落至 96.48。

3) 股市前景

金管局昨日承接美元沽盤，向市場注資 115 億元，香港銀行體總結餘將於週五增加至 1606 億元。資金充裕下恆指 7 月行情仍然看漲，若有技術調支持位在 25200 㸃。整體而言，強勢大型科技股和中資券商股，回調就是買入機會。另外，上証指數已嚴重超買，技術調整只是時間問題，持有安碩 A50 ETF (2823) 的投資者，建議短線沽售，代調整後買回。

4) 新股訊息

外電引述知情人士報道，阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻金服計劃最快今年在香港上市，目標估值逾 2000 億美元。不過，螞蟻金服回應稱，有關公司 IPO 計劃的消息不正確。消息人士稱，螞蟻金服計劃在 IPO 出售 5% 至 10% 的股份，一旦落實，有望成為今年全球最大的 IPO 之一。(信報)

5) 板塊訊息

《路透》引述消息人士報道，中石油 (857)、中海油 (883) 和中石化 (386) 已委聘投行摩根士丹利及高盛作為諮詢顧問，安排油氣管道資產轉移至國家油氣管網公司，相關資產價值或超過 400 億美元。報道引述知情人士指，現時中國期望資產劃撥可於本月底前完成。(蘋果日報)

6) 個股訊息

中信証券 (6030) 公佈，6 月淨利潤 9.47 億元人民幣，按年增長 39%；營業收入 25 億元人民幣，按年升 25%。收購合併的憧憬，A 股牛市重臨，盈利快速增長等因素有利股價表現，建議趁回調買入。

龍光集團 (3380) 公佈，今年上半年合約銷售額約 463 億元人民幣，按年增長 12.1%。 上半年銷售額增長率較龍頭內房股優勝，大約六成土地儲備位於粵港澳大灣區，比例較同業高，預期股價反應正面，可關注。



瞭解更多港股資訊動態，

請見香港钜亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/