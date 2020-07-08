汽車零組件業營運落底 6月營收月增幅20-40%

汽車零組件廠商陸續公布 6 月業績，均較 5 月明顯彈升，東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 12.65 億元，仍較去年同期衰退 23.09%，但衰退幅度明顯收斂，並出現月增 23.58% 的轉強訊號，營收來到 3 個月高點，車王電 (1533-TW) 達 2.05 億元，月增 36.49%、年減 36.92%，為 5 個月以來高點，而六暉(2115-TW)1.78 億元，月增 42.6%，年減 18.94%。

東陽強調，OEM、AM 營收均較 5 月成長超過 20%，將積極備貨迎接市場復甦。

東陽 AM 事業 6 月合併營收 8.13 億元，月增 24%，年減 30%，上半年合併營收 59.67 億元，年減 23.52%，反映 AM 主要的歐美市場受到新冠肺炎疫情衝擊，但隨著各國重啟經濟活動，東陽看好，AM 的業績量能正逐步回升中。

而東陽 OEM 事業 6 月合併營收 4.52 億元，月增 23%，也僅較去年同期衰退 3.2%，上半年合併營收 21.34 億元，年減 23.49%，東陽認為，台灣、大陸政府雙雙推出振興政策，有助於 OEM 業績復甦。

據中汽協最新統計，中國 5 月汽車產量 218.7 萬台，年增 18.2%，銷量 219.4 萬台，年增 14.5%，為連續 2 個月正成長，其中，乘用車銷量為 167.4 萬台，年增 7%，而最新預估 6 月銷量約 228 萬台，年增 11%；法人指出，儘管今年中國車市恐仍處在衰退態勢，但已見逐漸築底復甦的態勢，有利汽車零組件業後市。