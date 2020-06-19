橙的看好汽車AM銷售增溫 添今年營運動能

胎壓偵測器大廠橙的 (4554-TW) 今 (19) 日召開股東常會，對於今年展望，董事長許欽堯表示，儘管疫情使全球景氣復甦不確定性高，但逆境中仍積極擴大全球 OEM、AM 市場占有率，尤其看好 AM 銷售將隨主要客戶拉貨逐漸回升，挹注今年營運動能。

許欽堯指出，全球景氣不確定性高，且 TPMS(輪胎氣壓監測系統) 仍面臨白熱化的市場競爭，因此正強化自身研發創新能力，積極在這逆境中擴大全球 OEM、AM 市占。

許欽堯強調，目前已手握中國兩大客車和商用車廠鄭州宇通、北汽福田客製化 TPMS 和整合車載系統的多筆訂單，也已密切掌握包括美國 SMP、歐洲 MAks wheel、日本 Orange Japan 等 AM 市場客戶約 80% 訂單量，有望隨著主要客戶的拉貨力道於解封後逐漸回升，挹注今年的營運動能。

據 Research And Markets 最新全球及中國 TPMS 研究報告，截至 2019 年底，全球 TPMS OEM 的市場規模達到 5920 萬台，年增率 4.9%、安裝率達 64.5%，且歐洲仍為全球最大的 TPMS OEM 市場，市占率約 31.6%，其次為中國，市占率 27.9%，TPMS 業者發展空間仍大。

橙的表示，將針對歐美 AM 市場強化線上 B2B 銷售平台與當地物流服務，拓展更多輪胎通路、汽車百貨等合作的機會，以有效維持良好的訂單能見度。

考量整體財務體質健全與營運資金充沛，橙的於今日股東會通過盈餘分配案，決議發放每股現金股利 0.1 元，為近 3 年來首次配息，現金配發率達 40%。