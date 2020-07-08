盤前財經大事搶先讀2020年07月08日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

日本 5 月貿易收支

除權息：台灣高鐵、臻鼎 - KY、欣銓、震旦行、欣銓等

川普致函聯合國 美國正式退出世界衛生組織

美國國務院和聯合國週二 (7 日) 表示，川普政府已正式致函聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres)，宣布美國正式退出世界衛生組織 (WHO)，並於 2021 年 7 月 6 日起生效。閱讀全文...

我 6 月 CPI 連 5 月見負成長 主計處：暫無通縮疑慮

主計處昨 (7) 日公布台灣 6 月消費者物價總指數 (CPI) 年減 0.76%，為連續 5 個月負成長，上半年平均 CPI 年跌 0.22%，不過，主計總處認為，我國暫無通貨緊縮疑慮。閱讀全文...

〈進出口統計〉單靠科技電子業獨撐不夠 財部估 7 月出口恐減 1.5-4%

財政部統計處昨 (7) 日公布最新進出口統計，6 月出口值 271.3 億美元，較去年同期減少 3.8%，連續 4 個月翻黑，儘管積體電路、電子零組件出口成長持續撐起半邊天，但仍難逃衰退命運，估 7 月出口應該持續盤整、負成長，衰退幅度估約 - 1.5 到 - 4% 間。閱讀全文...

理專 10 年 A 走客戶近 5000 萬元 彰銀遭金管會重罰 1200 萬元

又有銀行理專監守自盜！彰銀 (2801-TW) 前林姓理專自 2009 年 8 月至 2019 年 6 月間，長達近 10 年涉挪用客戶款項及與客戶有異常資金往來，受影響客戶數 4 戶，挪用款項 4964 萬元，且跟客戶資金異常往來 1334 萬元，合計 6298 萬元。閱讀全文...

全台 22 縣市三倍券、國旅加碼優惠比一比 暑假出遊好康一網打盡

振興三倍券引爆預購熱潮，逾 8 成民眾選擇領取紙本券，除了民間業者加碼推出優惠搶搭商機外，地方政府也卯足全力，大方祭出送現金、輕豪宅抽獎等活動來吸引人。閱讀全文...