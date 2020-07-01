疫情導致市場需求萎縮 威脅美國汽車批發銷量

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，來自租車公司、企業和政府機構的需求大減，對美國汽車銷售帶來嚴重影響，有專家認為，汽車批發銷售 (Fleet Sales) 的復甦可能將會很緩慢，並可能將對汽車銷售相關勞工帶來衝擊。

據汽車產業研究公司 Cox Automotive 的數據顯示，該機構預期美國汽車批發銷量在 6 月份將下跌近 56%，至 130 萬輛。在今年 5 月份和 4 月份，美國汽車批發銷量已分別下跌 83% 和 77%。

不過在短期內，汽車批發銷量大減並不是汽車製造商關注的主要問題，因為相較於一般零售，汽車市場的批發銷售利潤較低。汽車製造商目前專注於提高產量，以彌補先前的損失。任何持續的減產都可能導致該產業無法維持獲利，進而導致進行裁員。汽車業約占美國總零售額的五分之一。

Cox Automotive 經濟和產業洞察經理 Zohaib Rahim 表示：「如果我們在 2021 年看不見反彈，那麼對汽車製造商來說將是一個重大問題」。此外，他也表示，一旦疫情導致政府稅收明顯減少，明年政府對汽車的訂單也可能會大幅減少。

出租汽車巨頭赫茲 (Hertz) 在 5 月分申請破產保護，顯現出了租車業面臨著極為不確定的未來。2019 年，汽車批發銷量的近 280 萬輛汽車中，約有 62% 是對租車公司的銷售。

報告顯示，在美國汽車批發銷售市場中，由通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、日產汽車 (Nissan) 和飛雅特克萊斯勒汽車 (Fiat Chrysler) 所主導，佔 2019 年新車銷售的 16.4%。

在 2019 年，汽車批發銷售額佔通用汽車總銷售額的近 22%，其中約有一半來自租車公司，另一半則來自企業和政府機構的汽車銷售。