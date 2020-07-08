旺季發威 盛群、松翰Q2營收同創歷史新高

MCU 廠盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW) 陸續公布 6 月營收，達 4.79 億與 4.54 億元；第二季受惠疫情帶動，額溫槍 MCU 出貨動能強勁，加上旺季效應發威，營收分別達 14.22 億、14.91 億元，同創新高。

盛群 6 月營收 4.79 億元，月增 0.01%，年增 25.95%，第二季營收 14.22 億元，季增 37.87%，年增 18.01%，上半年營收 24.53 億元，年增 9.36%。

松翰 6 月營收 4.54 億元，月減 6.3%，年增 47.27%，第二季營收 14.91 億元，季增 78.69%，年增 59.64%，累計上半年營收 23.25 億元，年增 49.93%，

盛群第二季受惠疫情帶動，健康醫療相關需求強勁，包括額溫槍、快速體溫計、血糖儀等出貨暢旺，上半年出貨已超過去年全年 4000 萬顆，加上中國小家電市場回溫，消費性 MCU 也有旺季效應，推升第二季營收優於持平首季的預期，季增幅高達 37%。不過，盛群第二季因低毛利產品出貨比重提升，產品組合改變，獲利相對有壓。

松翰第二季則除了額溫槍出貨強勁，視訊影像 IC 也因居家辦公、遠距教學趨勢帶動，業績自 4 月開始大幅挹注，推升第 2 季營收季增 7 成以上，也創下單季新高。