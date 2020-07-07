〈台股盤中〉大怒神拉回220點回測萬二支撐 估量暴增破3000億元

台股今 (7) 日開盤一度登上 12249.95 點，改寫 30 年新高，不過，創高後獲利賣壓隨即出籠，盤中大幅回檔翻黑，從高點拉回逾 220 點，回測萬二支撐，午盤前暫時在 12100 點附近震盪，而在劇烈波動下，今日估量也放大至 3000 億元。

觀察今日權值股走勢，蘋概三王中，台積電力守紅盤，鴻海及大立光則在平盤上下震盪，不過，聯發科則衝 6% 以上漲幅，在電子權值中表現相對強勁。

族群表現方面，被動元件大廠國巨 6 月營收表現不俗，午盤前同樣漲逾 2%，華新科也同步走揚；另外，記憶體族群旺宏、南亞科、華邦電；面板雙虎友達、群創等午盤前也維持漲勢。

不過，隨著大盤回檔修正，許多個股也漲多拉回，健鼎今日除息，但盤中大跌逾 7%，呈現貼息、另外，聯詠、緯創等個股也下挫逾半根跌停。

傳產族群方面，則以自行車雙雄表現最強，美利達漲逾 9%、巨大也近半根漲停，另外，工具機雙雄亞德克 - KY 也漲逾 4%、上銀也上漲約 2%，在傳產股中表現較強。

法人指出，台股目前處於歷史相對高點，今日創高拉回，反映獲利了結賣壓，估短期將在 11800-12100 點區間橫盤震盪整理，可留意尚有補漲空間的個股。