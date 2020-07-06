〈振興三倍券來了〉7/8起新增一輪預購 郵局實體購買將採單雙號分流

振興三倍券預購超預期，經濟部長王美花今 (6) 日表示，將在 7/8 起新增一輪預購，郵局現場購買則將採取單雙號分流進行購買，並規劃在 7/15、7/22 連續兩個周六加班，開放民眾購買三倍券。

王美花表示，因應民眾預購需求、郵局作業安排，除既有規劃 7/1-7/7、8/1-8/7 兩梯次預購外，將再新增新一輪 7/8-7/12 預購三倍券，消化民眾預購流量，至於新一輪領券時間，訂為 7/22-7/31，與既有兩梯次並不衝突。

外界關注郵局購買實體三倍券是否採取口罩單雙號分流模式，王美花今證實將比照口罩模式進行，身分證末碼單號者可在一、三、五到郵局購買三倍券，雙號則可在二、四購買，郵局也因應三倍券購買人潮，開放周六購買領券，且不限制單雙號。

三倍券也可排隊代領，經濟部表示，一個人最多可現場購買五份三倍券，但受委託者需依身分證號末號分流進行購買，委託者則不受單雙號限制。

中華郵政總經理江瑞堂則表示，郵局規劃周六加班服務民眾購買領取三倍券，而原有約 240 家周六上午營業局處，皆維持正常郵儲業務，並另新增三倍券服務，其餘除學校、公家機關等據點外，全台共約有 1260 家局處將在周六加班提供民眾購買實體三倍券，預計先試辦兩周。

經濟部統計振興三倍券至今日下午 16 點為止，總預購人數已達 699.94 萬人，其中，紙本預定比例達 81.9%，數位綁定則不到 2 成，僅占 18.1%。