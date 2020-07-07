國中小2022年全面裝冷氣 預算納前瞻 地方負擔一定比例

行政院長蘇貞昌今 (7) 日宣布，全台中小學全速推動裝設冷氣，首先改進電力系統、提升安全性，接著增加智慧節能設備、太陽光電屋頂，預計 2022 年全面上路，總經費 300 多億元多數納入前瞻預算，但地方政府需負擔一定比例。

蘇揆今天前往台南市白河國小視察時指出，與總統蔡英文討論後，經跨部會審慎的財務規劃，將用 2 年的時間，讓全台國中小約 10 萬間教室加裝冷氣，同時要督導各校盤點改進電力系統、增加智慧節能設備、規劃太陽光電屋頂等。

蘇貞昌說明，改善電力、裝冷氣的費用約 300 多億元，會編列在第二階段的前瞻預算中，但地方政府也要負擔一部分，財力最好的縣市由中央負擔 70%；財力其次的由中央負擔 85%，像是台南市財力為第 3 級由中央負擔 88%；財力困難的縣市自負 11%、財力最困難的則自負 10%。

蘇貞昌強調，未來 10 萬間教室裝設冷氣，這是一塊大餅，已責令經濟部長王美花，關於電器工會供貨及價格議題，主管機關及產業工協會必須一次談好，以避免價錢不一、品質不等的問題。

同時，蘇貞昌提醒，裝上冷氣後，未來學校電費支出如何計算與負擔，才不會造成浪費電的問題，教育部長潘文忠及王美花必須深入了解，並依循「公平合理」原則。