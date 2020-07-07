〈台股盤前〉美股輪番創高 可望同步挑戰12197.64點30年新高

美股全面收紅，那指、費半指數齊刷歷史新高，法人看好，台股昨日成功收復今年疫情爆發以來的跌幅，在資金行情續強、美股登高下，也可望同步挑戰 12197.64 點的 30 年高點。

台股昨 (6) 日受資金行情激勵，在三大法人合力大買 268.94 億元下，終場大漲逾 200 點，收在最高 12116.7 點，不僅重返萬二大關，也回補農曆年前封關缺口，成功收復疫情以來的跌幅，法人看好，在資金持續簇擁下，多頭動能可望延續，帶動台股挑戰前波高點。

市場消息方面，蘋果 (Apple) 可能在 9 月底發布新機 iPhone 12，市場傳出，台積電 (2330-TW) 今年將為蘋果生產 8000 萬顆 iPhone 12 用的 A14 處理器，下半年 5 奈米製程將維持滿載。

鴻海 (2317-TW) 6 月營收 3605.32 億元，月減 6.8%、年減 9.1%；第二季營收 1.13 兆元重返兆元大關，雖然年減 2.8%、但季增 21.5%，優於公司原先預估的 15%，主要受惠雲端網路產品帶動；上半年營收 2.06 兆元，年減 7.2%。

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 在稼動率持續提升、需求持穩下，6 月營收 45.4 億元，月增 1.2%、年增 48%，寫 17 個月新高；第二季營收 134.67 億元，季增 34.4%、年增 40.6%，創 6 季新高；展望第三季，國巨強調，目前客戶訂單出貨均維持正常。

而曾被視為可抗新冠肺炎疫情的藥物羥氯奎寧，近日遭美國 FDA、世界衛生組織 (WHO) 相繼宣布，臨床實驗發現無法降低患者死亡率，因此將停止試驗，台相關廠商原本期待可靠奎寧加持營運確定落空。