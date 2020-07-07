台幣強過台股 早盤續飆升逾2角 進逼波段高點

台股指數今 (7) 日漲多拉回，呈現開高走低走勢甚至一度翻黑，不過，台幣飆漲態勢不停歇，開盤不到 15 分鐘瞬即飆升超過 2 角，最高來到 29.345 元，持續朝本波段高點 29.34 元進逼，為最強勢亞幣。

台幣今日以 29.53 元、小升 2.1 分開出後，隨即出現連日的強升走勢，連連升破 29.5 元、29.4 元大關，最高來到 29.345 元，升幅超過 0.6%，在主要亞幣中表現最為強悍。

觀察其他亞幣盤中表現，澳幣升值逾 0.1%，日圓、泰銖和韓元僅微幅升值 0.05% 上下，人民幣維持平盤左右。

央行對此指出，台幣近來強勢主要是因外資 7 月以來均呈現匯入，但沒有炒匯，而是投入股市。

不過，央行罕見表態控管匯市的動態穩定，即便昨日創下波段高點，台幣終場僅升值 0.2%，升幅低於人民幣 0.5%、韓元 0.23%，法人認為，以目前央行的積極態度來看，今日台幣仍有機會穩在 29.5 元楊金龍防線之上，但能撐多久有待觀察。

台股今日盤中一度翻黑，但多頭仍守住 12100 點之上，國泰證期研究部對此表示，近期台幣相對強勢，預料台股短線仍將持續走強，近期大盤可注意三個現象，包括指數未帶量跌破 5 日線、店頭市場漲停家數銳減，以及融資單日大增超過近期新高，若此三個現象未發生，指數仍將維持偏多走勢。