中國官媒喊多 陸股大漲「恐慌性買盤」成推力

中國股市週一 (6 日) 大漲，策略師認為，官方媒體將當前市場比喻為「健康牛」，促使投資人爭相進場購買，空頭慘遭蹍壓。

貝萊德旗下的 iShares 安碩中國大型股 ETF(FXI) 週一飆升 9.5%，為 2009 年 3 月以來最大漲幅。此前《中國證券報》發表頭版社論，認為後疫情時代，經濟系統比以往任何時候都更加需要股市「健康牛」，促使上證指數大漲 5.7%。

滬深兩市合計成交金額逾人民幣 1.5 兆元，創下 5 年多來新高，顯示投資人爭相進場。

Susquehanna Financial Group LLP 認為，這種暴漲說明存在「恐慌性買盤」，特色是短期波動率的強升。

Susquehanna 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 表示，在上漲期間，短期波動率遠高於較長期波動率並不常見，而 FXI 週一出現了這種現象，這是短期恐慌 / 壓力 / 波動的信號，通常在下跌時見到，說明現在出現軋空行情。

根據 IHS Markit Ltd. 的數據，FXI 空頭在 4 月下旬占比僅 2.5%，但到 6 月初曾高達 44.5%，如今約占 34%。

Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，中國股市靠官媒喊多，美股則有 Fed 強力注水，是週一股市大好的主因。

Capital Economics 首席亞洲經濟學家 Mark Williams 指出，中國決策者使用媒體來推動市場發展已有很長的歷史。並非總是能帶來好結果。在 2015 年，也見到類似的說法，試圖拉高市場，它成功了一段期間，但隨後市場崩潰。

Williams 認為，投資者此時進場是合理的，因為決策者提示了市場會上漲，而且持續一段期間，但這一現象可能並不穩定。