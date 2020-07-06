德銀：預估中國經濟的「V型復甦」將於2020下半年趨緩

中國在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩後，各項經濟指標皆呈現強勁反彈，促使市場樂觀預期中國經濟將呈「V 型復甦態勢」，但德意志銀行經濟學家 Michael Spencer 卻於週一 (6 日) 表示，預期中國的復甦速度將於 2020 年下半年放緩。

Michael Spencer 指出，與其他國家相比，中國較快從疫情的打擊中復甦，因此自 2 月份以來，各項經濟數據皆明顯改善，Spencer 表示，雖然目前電影院仍尚未恢復營業，且民眾仍舊避免在大型餐廳中用餐，但根據 5 月份的零售銷售數據，顯示中國的商品零售表現幾乎已恢復至疫情前的水準。

此外，根據上週中國所公布的 6 月份財新製造業 PMI，報 51.2，創今年以來新高，且連續兩個月呈現擴張趨勢。

圖片：中國財新

儘管中國的經濟數據表現亮眼，並帶動陸股及人民幣匯價呈現上漲趨勢，但 Spencer 認為，疫情的發展仍具不確定性，且國內需求的增長速度也將逐漸放緩。另外，由於受到疫情的衝擊，全球許多主要國家的 GDP 皆呈現雙位數百分比的衰退，預期將進而對中國下個季度的出口造成重創。

另外，在過去幾個月，中國出口的成長動能主要來自於醫療器材的銷售，但經濟學家預測，未來此類產品的出口增長亦將趨緩。

此外，Spencer 亦指出，中國對於電子產品的進口規模，將影響未來一至兩個月的出口表現，而根據該數據推判，在未來幾個月中國出口將會放緩。