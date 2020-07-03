〈陸股盤後〉錢潮湧現 上證創近15個月新高

週五 (3 日) 在中國經濟數據優於預期，及證券業傳出合併消息的帶動下，證券類股再扮陸股領頭羊，早盤帶動上證開高走高，相對而言深證及創業板指則開低。

在熱錢持續低接今年漲幅落後的權值股之下，上證再度勁揚逾 2%，成功站上 3100 點整數關卡，創去年 4 月份以來新高，本週累計漲幅逼近 6%。

至於深證與創業板指在上證拉抬的刺激下，漲幅雖低於 2%，不過收盤則雙雙再創 4 年半新高，週 K 線則出現連六漲。

由於權值股再度成為指數上攻的發動機，刺激滬深兩市成交金額達人民幣 1.17 兆元，較前一個交易日上漲 8.5%，成交額連續第二天突破兆元級關卡，為今年首見。

盤面上看，證券、銀行、水利、煤炭、汽車類股漲幅較大，而白酒、啤酒、網路遊戲則逆勢回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 2.01%，收報 3152.81 點；深證成指上漲 1.33%，收報 12433.26 點；創業板指上漲 1.57%，收報 2462.56 點。

本週上證綜指累計漲幅達 5.82%，深證成指漲幅達 5.25%，創業板指漲幅 3.36%。

北向資金進出方面，週五 (3 日) 北向資金共買超人民幣 131.94 億元，其中滬股通買超人民幣 68.75 億元，深股通買超人民幣 63.19 億元。

產業消息

市場再度傳出中信證將與中信建投合併消息，雖雙方一再否認，但仍無法阻制資金湧進，券商合併概念再掀起證券個股漲停潮，中信證券、中信建投、山西證券、中泰證券、招商證券、國金證券、中國銀河、光大證券等 10 多檔個股呈現漲停。

今年漲幅相對落後的銀行、保險延續補漲行情，中國人壽漲停，人保大漲 4.8%、建行勁揚 3.1%、工商銀行上漲 2%、農業銀行上揚 1.7%。

夏季用電旺季來臨，市場預估中國煤價將可能走揚，帶動煤炭類股走勢，露天煤業、山煤國際、安源煤業等 5 檔個股漲停，中國神華大漲 5.1%、兗州煤業大漲 4.2%。

今年表現突出的白酒類股出現回檔，酒鬼酒大跌 8.1%、老白干酒重挫 4.7%、股王貴州茅台小跌 0.1%、五糧液下滑 0.4%。

法人觀點

天風證券表示，考慮到目前市場增量資金主要是來自新發行的基金及外資，再加上中國經濟恢復仍存在不確定性，如中國政策相對各國保守、第二波疫情暴發的擔憂、中國南方暴雨等影響，因此建議投資人第三季資產配置仍以高景氣的消費和科技為主。

安信證券表示目前熱錢過多使得股市出現普漲，前期漲幅落後的權值股成為這一波股市上漲的主流，再加上中國經濟漸漸回穩，有基本面及資金面雙重加持下，陸股有機會出現一波牛市。

但在這波牛市之下，仍是建議以科技、消費等類股為主，在權值股補漲結束後資金仍可望回到這些高成長族群上。