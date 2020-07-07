〈陸股盤後〉上證漲勢緩 創業板接棒衝 A股創1.7兆天量

上證在前一個交易日大漲後，今 (7) 日漲勢趨緩，不過中小型股接棒，帶動創業板指一度大漲逾 4%。但在金融、地產獲利回吐的壓力下，3 大指數均脫離盤中高點，而成交量再度突破兆元大關達人民幣 1.7 兆元，續創 5 年新高，較前一個交易日上揚逾 10%，已連四個交易日成交量破兆。

盤面上 28 個產業中有 18 個上漲，食品飲料、計算機、電子、國防、通訊類股漲幅較大；而銀行、證券、地產、鋼鐵等類股則收黑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證指數收盤上漲 0.37%，收報 3345.34 點；深證成指上漲 1.72%，收報 13163.98 點；創業板指上漲 2.44%，收報 2591.26 點。

北向資金進出方面，週二 (7 日) 北向資金共買超人民幣 117.1 億元，其中滬股通買超人民幣 74.6 億元，深股通買超人民幣 42.5 億元。外資已連續四個交易日買超逾百億人民幣。

產業消息

證券類股在一連數日的大漲下，已使不少公司提出風險警示，要求投資人留意投資風險，呼籲要理性投資。市場開始獲利了結，大部分證券類股結束漲勢反轉下挫，南京證券大跌 6.1%、廣發証券大跌 4.5%、中信建投大跌 4.3%。

外資再掃貨白酒類股，穩定大盤走勢，龍頭貴州茅台大漲 5.5%，持續刷新歷史新高，五糧液大漲 4.7%，突破每股 200 人民幣大關。

中芯回歸 A 股帶動半導體類股連兩日大漲，華燦光電、上海新陽、帝科股份紛紛漲停，滬硅產業大漲 8.1%、瑞豐光電勁揚 7.8%、瑞芯微大漲 5.9%。

法人觀點

中信建投表示目前 A 股金流朝向權值股移動，預估這個方向在短期內不會結束。即使證券類股近期走升，但在金融改革和中國政府希望做大資本市場的背景下，證券類類股仍有上漲空間。

至於保險類股在信用寬鬆的刺激下，投資機會仍然顯著。房地產方面估值水準仍然偏低，但業績會隨著中國經濟回溫而提升。整體來看保險、券商、地產和銀行仍值得加碼。

山西證券表示，從中短期來看，在中國經濟恢復和供需回升的因素下，上證連續突破整數關卡並創逾兩年新高已提振市場信心，再配合成交量明顯放大及北向資金和外資大量流入，市場新增的資金有機會帶起指數上攻動能。